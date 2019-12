The Witcher online subtitrat, serialul ce este asteptat cu sufletul la gura este menit sa concureze cu serialul Game Of Thrones, lansat de catre HBO, care este disponibil in momentul de fata online pe HBO GO, Serialul The Witcher va fi lansat de catre Netflix iar din trailer arata extrem de bine.

Asteptat inca de la primul trailer, acesta este un serial cu potential extrem de mare, fiind o adaptare dupa o serie de romane ale lui Andrzej Sapkowski, un scriitor polonez ce a devenit faimos cu aceste serii, probabil vom vedea o abordare in stilul GOT. Seria de jocuri care a fost desprinsa tot din aceste carti au fost a fost un real succes, jocul cu acelasi nume din 2015 a fost jocul anului.

Pe 20 decembrie asteptarea ia sfarsit iar ca de obicei, dupa cum ne-a obisnuit Netflix, ne asteptam sa putem viziona toate episoadele o data prin intermediul platformei.

Si ca o surpriza din partea Netflix pentru fani, chiar daca nu a fost inca lansat primul sezon, si nu putem avea o confirmare daca lumea va dori sa urmareasca in continuare sau nu serialul, sezonu 2 a fost anuntat. Acest lucru implica curaj din partea Netflix si se pare ca serialul este bun, si se asteapta sa fie foarte vizionat.

Asadar, nu mai avem mult de asteptat, serialul se va lansa in curand si vom reveni cu un review imediat dupa ce il vom termina, sau chiar dupa primele episoade in cazul in care ni se pare ca trebuie spus ceva neaparat despre acest serial, cert este ca daca v-a placut Game Of Thrones de pe HBO GO, ei bine s-ar putea sa va placa si serialul de pe Netflix.

Nu voi oferi multe informatii despre distributie acum, voi lasa loc unui review pentru acest lucru, insa ca idee, in serial joaca si cunoscutul Henry Cavill pentru rolul de Super Man, acesta va fi actorul principal din productia Netflix.

