The Witcher primește confirmarea celui de-al patrulea sezon – Liam Hemsworth îi ia locul lui Henry Cavill

Astăzi, Netflix a confirmat că seria The Witcher va avea un al patrulea sezon. Cu toate acestea, cel de-al treilea sezon va fi lansat în 2023. În plus față de această veste, actorul Henry Cavill – care îl interpretează pe Geralt of Rivia și care este personajul principal al serialului – își va părăsi rolul după încheierea celui de-al treilea sezon.

Serialul Netflix „The Witcher” va avea un nou Geralt în sezonul patru. Împărtășindu-și recunoștința pentru această experiență pe Instagram, Henry Cavill (Man of Steel) și-a exprimat cât de mult i-a plăcut să îl interpreteze pe Geralt și abia așteaptă să îl vadă pe Liam Hemsworth (The Avengers) preluând rolul.

„Călătoria mea ca Geralt of Rivia a fost plină de monștri și aventuri și, din păcate, îmi voi retrage medalionul și săbiile pentru sezonul patru. În locul meu, fantasticul domn Liam Hemsworth va prelua mantia Lupului Alb. La fel ca în cazul celor mai mari personaje literare, trec ștafeta cu respect pentru perioada în care l-am jucat pe Geralt și cu emoție să văd versiunea lui Liam a acestui om extrem de fascinant și nuanțat.”

Liam Hemsworth a postat și el pe Instagram mulțumind pentru oportunitate: „Ca fan al The Witcher, sunt încântat de oportunitatea de a-l interpreta pe Geralt of Rivia. Henry Cavill este un Geralt uimitor și sunt onorat că îmi dă frâiele și îmi permite să iau în mână săbiile Lupului Alb pentru următorul capitol al aventurii sale.”

Hemsworth a lăsat și un mesaj pentru actualul Geralt: „Henry, sunt un fan al tău de ani de zile și am fost inspirat de ceea ce ai adus acestui personaj iubit.”

Cel de-al treilea sezon din The Witcher va fi ultimul cu Henry Cavill în rolul lui Geralt și va aduce și câteva noi persoane în distribuție: Robbie Amell (Upload), Meng’er Zhang (Shang-Chi și Legenda celor zece inele), Hugh Skinner (Fleabag) și Christelle Elwin (Half Bad) sunt noile nume confirmate.

Pe lângă noutățile pentru această serie, în cursul acestei săptămâni a fost anunțat un remake al primului joc din seria The Witcher. Jocul va fi dezvoltat pe motorul grafic Unreal Engine 5 și nu are încă o dată de lansare.