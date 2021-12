The Witcher sezonul 2: lansare, distribuție, poveste, toate informațiile. Sezonul 2 al seriei The Witcher sosește pe 17 decembrie 2021 pe Netflix. Îi vom putea găsi așadar pe Geralt, Yennefer, Dandelion dar și pe Ciri. Intriga, data de lansare, proiecte spin-off, iată tot ce este de știut despre continuarea aventurilor din The Witcher.

Primul sezon al serialului The Witcher a fost un hit, asa ca Netflix a decis să continue aventura. Au trecut aproape doi ani de când l-am cunoscut pe Geralt interpretat de Henry Cavill și de atunci, ne-am dorit să-l revedem. Dar nu-ți face griji, se întoarce curând! Intrigi, data de lansare, casting, facem bilanțul a ceea ce este de știut despre acest al doilea sezon. Desigur, riscăm un mic spoiler daca nu ati vazut primul sezonul…

The Witcher sezonul 2 data de lansare

Netflix va aduce online întregul sezon Witcher 2 vineri, 17 decembrie 2021. La fel ca sezonul 1, al doilea sezon va fi difuzat chiar înainte de Crăciun. Un cadou frumos.

Cate episoade vom avea in sezonul 2 din The Witcher

Ca și în primul sezon, acest al doilea sezon din The Witcher include opt episoade. Lauren S. Hissrich a făcut cunoscut că ar trebui să avem mai puțin timp in decalajul înainte și înapoi acum. O liniaritate care ar trebui să faciliteze înțelegerea spectatorilor care nu au citit cărțile. Este adevărat că aceste cronologii diferite i-au derutat complet pe cei ce nu erau initiati cu aceste carti sau jocurile video, atât de mult încât Netflix a fost nevoit să creeze un site interactiv pentru a explica totul.

Casting: Personaje si a ctori noi in The Witcher sezonul 2

Actorilor care au interpretat personajele sezonului 1 li se alătură chipuri noi în acest sezon 2 care va introduce personaje noi. La categoria retururi avem, evident, esențialul. Henry Cavill este în continuare vrăjitorul Geralt din Rivia, protejatul său Ciri este interpretat de Freya Allan, vrăjitoarele Yennefer și Triss Merigold prind viață, respectiv, datorită lui Anja Chalotra și Anna Shaffer, iar Joey Batey este cel care are rolul menestrelului Jaskier.

Printre noii veniți, vom avea ocazia să (re)descoperim pe tovarășii vrăjitori ai lui Geralt. Cel puțin patru dintre ei vor fi reprezentați pe ecran, nimic mai normal din moment ce acest The Witcher sezonul 2 ne va duce la Kaer Morhen, locul unde sunt antrenați vrăjitorii Școlii Lupilor (din care Geralt face parte). Vesemir, mentorul lui Geralt, este interpretat de actorul danez Kim Bodnia (Killing Eve). Un alt personaj binecunoscut fanilor licenței, Lambert este interpretat de Paul Bullion, cunoscut pentru prezența sa în distribuția Peaky Blinders. Yasen Atour îl aduce pe Coën la viață, care o va antrena pe Ciri în lupta cu sabia. Este singurul dintre ceilalți witers amintiți aici care nu este afiliat școlii lupului, ci ai grifonului. În cele din urmă, Eskel , recunoscut după cicatricile sale adânci, este interpretat de actorul elvețian Basil Eidenbenz.

Kristofer Hivju, care a făcut o impresie puternică în rolul lui Thormund în Game of Thrones și văzut și în Fast and Furious 8, joacă rolul Nivellen , un om blestemat cu o înfățișare monstruoasă care se va intalni cu Geralt. Agnes Bjorn o interpretează pe Vereena, o broux (un fel de femeie vampir), care s-a îndrăgostit de Nivellen. Încă în departamentul de sosiri, Aisha Fabienne Ross o interpretează pe Lydia van Bredevoort, ucenica puternicului magician Vilgefortz de Roggeveen. Acesta din urmă a participat și a supraviețuit bătăliei de la Muntele Sodden alături de Yennefer, Triss Merigold și Filippa Eilhart.

Netflix a dezvăluit, de asemenea, apariția a 7 personaje, inclusiv câteva personaje cheie din poveste. Să o amintim mai întâi pe Nenneke, preoteasa templului Melitele. Interpretată de Adjoa Andoh (The Chronicle of Bridgertons, Invictus, Doctor Who), ea va veni în ajutorul lui Geralt în călătoria lui, vindecându-i rănile. in The Witcher sezonul 2 va avea și intrarea pe scenă a lui Sigismund Dijkstra, interpretat de Graham McTavish (The Hobbit, John Rambo, Preacher) și șeful serviciului secret de informații redanian.

Vrăjitoarea Philippa Eilhart, consilier principal al regelui Vizimir al Redaniei, va fi și ea acolo sub forma lui Cassie Clare (Mamma Mia!, Frumoasa și Bestia, Delicious). Netflix a anunțat și prezența lui Rience, un magic periculos aflat în căutarea unei bijuterii mistice. El este interpretat de Chris Fulton (Bridgerton, Clique, Estate). Fenn și Codringher, duo-ul de avocați, vor fi interpretați de Lizz Carr (The OA, Silent Witness, Les Misérables) și Simon Callow (4 nunți și o înmormântare, Inspector Barnaby, Shakespeare in Love).

În fine, ultimele informații se referă la un personaj original al seriei, care nu există în cărți sau în jocurile video The Witcher: Violet , interpretat de Carmel Laniado. În consecință, nu știm cu adevărat cum va fi integrat în scenariu. Violet este o fată tânără al cărei comportament jucăuș și capricios este o fațadă care ascunde un personaj mai inteligent și mai sadic decât pare. Ar trebui să apară în cel puțin trei episoade din The Witcher sezonul 2. Este și cazul lui Ba’Lian, un spiriduș creat pentru ocazie.

Când vine vorba de regie, Lauren S. Hissrich s-a înconjurat de noi talente. Regizorii sezonului 1 au fost înlocuiți de Ed Bazalgette (The Last Kingdom, Doctor Who), Sarah O’Gorman (Jamestown, Cursed), Geeta Patel (Santa Clarita Diet, Meet the Patels) și Stephen Surjik (Daredevil, The Umbrella). Academy), acesta din urmă a colaborat anterior cu Hissrich la Daredevil.

Istoria The Witcher: Intriga pentru sezonul 2

Dacă ești aici, ești de acord să fii informat despre ce se va întâmpla în episoadele din The Witcher sezonul 2. Ne vom aminti o ultimă dată, această parte conține spoilere despre continuarea seriei, precum și despre evenimentele sezonului 1.

Să începem prin a face bilanțul de unde am rămas. La sfârșitul sezonului 1, Geralt din Rivia reușește în cele din urmă să-l găsească pe Ciri, fiind urmărit de nilfgaardieni, care invadează și regiunile nordice. Alianța vrăjitoarelor, inclusiv Yennefer și Triss Merigold, a făcut posibilă o înfrângere gravă asupra Nilfgaardului, dar pierderile sunt enorme. Sezonul următor va începe de acolo, iar Netflix a lansat un rezumat oficial pentru acest sezon 2:

„Convins de moartea lui Yennefer în timpul bătăliei de la Sodden, Geralt de Rivia o duce pe Prințesa Ciri în cel mai sigur loc pe care îl cunoaște, casa din copilărie, Kaer Morhen. În timp ce regii continentului, elfii, oamenii și demonii luptă pentru supremație în afara zidurilor sale, el trebuie să protejeze tânăra fată de ceva mult mai periculos: puterea misterioasă pe care o deține în ea.

Se vor întrepătrunde mai multe arcuri narative. Cele două personaje principale din The Witcher sunt Geralt și Ciri, reuniți în sfârșit. Dacă povestea o urmează pe cea a romanului Sângele Elfilor, atunci Ciri va fi antrenat în luptă, magie, alchimie și tradiția monștrilor de către witers lui Kaer Morhen. De asemenea, am putea afla mai multe despre identitatea lui Ciri, adevăratele ei origini și puterile ei.

Deși nu se știe dacă The Witcher sezonul 2 va acoperi întregul prim roman, știm că va adapta câteva nuvele din franciză. Prezența lui Nivellen, un personaj monstruos interpretat de Kristofer Hivju, indică faptul că noul Un Grain de Vérité va fi prezent pe ecran. Schimbarea din carte, ar trebui să fie cronologic după întâlnirea lui Geralt și Ciri, și nu înainte.

Alte planuri de la Netflix cu The Witcher

Netflix vrea să parieze foarte mult pe The Witcher. Povestea ar putea deveni într-adevăr noul pilon al platformei. Un film de animație, The Witcher: Coșmarul lupului, a fost deja prezentat în vara lui 2021, dar este doar unul dintre numeroasele proiecte în derulare.

Într-adevăr, un al doilea film de animație este în prezent în producție. Va fi de același fel ca primul. Un spin-off numit Blood Origin este, de asemenea, în dezvoltare. Acesta va fi interesat de geneza ordinului witers, cu 1000 de ani înainte de aventurile lui Geralt. De asemenea, Netflix a anunțat că este în curs de dezvoltare și un serial conceput pentru copii și pentru întreaga familie. În sfârșit, un sezon 3 a fost deja confirmat pentru The Witcher, seria mamă.

Daca sunteti aici dupa ce ati vazut The Witcher sezonul 2, spuneti-ne o parere la rubrica de cometnarii!