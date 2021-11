Epic Games Store oferă gratuit TheHunter: Call of the Wild săptămâna aceasta.

Jocul, care este oferit gratuit săptămâna aceasta de către Epic Games Store, este TheHunter: Call of the Wild. Jocul a înlocuit jocurile Guild of Dungeoneering, KID A MNESIA EXHIBITION și Never Alone lansate săptămâna trecută.

theHunter: Call of the Wild este un joc atmosferic în lume deschisă despre vânătoare. Pe lângă single player, se poate juca și în cooperare online. Epic Games Store descrie jocul astfel: „Experimentați un joc de vânătoare atmosferic ca nimeni altul în această lume deschisă realistă și uimitoare vizual. Cufundă-te în campania atmosferică single-player sau împărtășește experiența supremă de vânătoare cu prietenii tăi.”

Cerințe de sistem pentru theHunter: Call of the Wild

Sistem de operare: Sistem de operare pe 64 de biți – Windows 7

Procesor: Intel i3-4170

Memorie: 4 GB RAM

Stocare: 60 GB spațiu disponibil

Placa video: NVIDIA GTX 660 / ATI HD7870 – 1 GB VRAM

Puteți adăuga gratuit jocul în biblioteca dvs. din Epic Games Store până pe 2 decembrie. Următoarele jocuri care vor fi anunțate sunt While True: learn() și Dead by Daylight .