Constructorul Mobvoi a anuntat lansarea noului sau smartwatch, TicWatch GTX. Un ceas inteligent capabil sa functioneze mai mult de o saptamana, vandut la un pret excelent, de 60 de euro.

Atunci cand ne gandim la ceasuri inteligente, primele nume care ne vin in minte sunt Apple, Samsung, Huawei, Fitbit sau Fossil. Cu toate acestea, in ultimii ani, Mobvoi a reusit sa isi faca un nume in acest domeniu cu ceasurile sale inteligente TicWatch. Saptamana trecuta, Mobvoi a anuntat lansarea noului TicWatch GTX. La fel ca modelele precedente, este vorba despre un smartwatch complet conectat, cu un ecran digital si nu despre un ceas hybrid. Insa acest model nu beneficiaza de Wear OS de la Google. Constructorul a preferat sa foloseasca un sistem mai putin cunoscut. Principalul avantaj al aceestei solutii, o autoomie mai generoasa.

TicWatch GTX beneficiaza de un ecran LCD TFT de 1,28 inchi si o rezolutie de 240 X 240 pixeli. Este compatibil Bluetoth pentru imperechierea cu un smartphone si profita de doua butoane fizice. Profita de o certificare IP68 ceea ce garanteaza etanseitatea ceasului.

Ceasul este capabil sa monitorizeze 14 sporturi diferite, monitorizeaza somnul si ritmul cardiac. Este compatibil cu toate telefoanele Android. Pretul este unul excelent, 59,99 euro si va fi disponibil intr-o singura culoare, negru, incepand cu data de 6 septembrie.