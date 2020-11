TikTok cere clarificari privind interdictia din SUA, iar administratia Trump nu raspunde

TikTok cere clarificări despre soarta sa de la administrația Trump care, la o zi după expirarea ultimatumului, nu a furnizat încă detalii cu privire la această chestiune. Următoarea dată a poveștii articulate coincide pe 12 noiembrie: începând de mâine, conform celor stabilite de Departamentul de Comerț al SUA la jumătatea lunii septembrie , TikTok nu va mai putea desfășura o serie de activități care fac posibilă utilizarea platformei in Statele Unite.

Pentru a contracara aceste măsuri, TikTok a inaintat o cerere Comisiei pentru investiții din Statele Unite (CFIUS) o cerere de prelungire a interdicției cu încă 30 de zile, care ar fi utilă pentru a încerca să realizăm ipoteza vânzării sucursalei americane a ByteDance cu intervenția Oracle și Walmart – o ipoteză care primise aprobarea de la Trump însuși . Problema evidențiată de TikTok constă în faptul că la câteva ore după expirarea ultimatumului, CFIUS nu a pronunțat încă în nici un fel cererea. Având în vedere această situație, TikTok a depus o nouă cerere la o Curte de Apel a Statelor Unite cu scopul de a amâna în continuare interdicția

Într-o notă furnizată celor de la The Verge, un purtător de cuvânt al TikTok subliniază:

Timp de un an, TikTok s-a angajat activ și cu bună credință cu CFIUS pentru a aborda problemele sale de securitate națională, deși nu am fost de acord cu evaluarea sa. În cele aproape două luni de când președintele și-a dat aprobarea preliminară propunerii noastre de a elimina aceste preocupări, am oferit soluții detaliate pentru finalizarea acordului, fără a primi feedback cu privire la soluțiile noastre de confidențialitate și protecție a datelor.