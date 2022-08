Tipuri de căști. Ce ar trebui să știți înainte de a le cumpăra?

Când vine vorba de căști, există o varietate de tipuri diferite ce pot fi folosite pentru diferite ocazii. Pentru uz general, există căști care se potrivesc în ureche la fel ca și căștile standard și sunt perfecte pentru atunci când doriți să ascultați muzică, oriunde ați merge. Aceste căști sunt de obicei mici și compacte și sunt ușor de transportat.

Atunci când călătoriți sau participați la diferite activități în care zgomotul și distragerile sunt inevitabile, veți avea nevoie de căști capabile să blocheze zgomotul ambiental. În plus, există căști intra-auriculare, căștile Bluetooth, on-ear sau over-ear, menite a oferi performanțe distincte.

Tipuri de căști în funcție de caracteristici

De-a lungul anilor, au apărut pe piață din ce în ce mai multe modele de căști, fiecare oferind o anumită calitate a sunetului, utilizare sau design. Astfel, căștile reușesc să îndeplinească nevoile fiecărui utilizator, într-un mod convenient pentru toată lumea.

Căștile fără fir au devenit populare în ultimii ani și acum sunt considerate standard pentru mulți oameni. Aceste tipuri de căști folosesc tehnologia Bluetooth pentru a se conecta la smartphone-uri, tablete, computere și alte dispozitive care au capacitate Bluetooth. Oferă un sunet de calitate și pot fi sub forma căștilor in, on sau over ear, dar și căști auriculare.

O variantă clasică, o reprezintă căștile cu fir. Acestea au un cablu care trece între smartphone sau alt tip de electronic și căști. Sunt ușoare, proiectate ergonomic, pentru a se potrivi perfect pe sau în ureche. Întocmai ca și omologul său fără fir, cele cu fir pot fi întâlnite sub forma căștilor auriculare, intra-auriculare, on sau over ear.

Cele mai comune tipuri de căști cu și fără fir

Căștile auriculare sau earbuds se fixează la intrarea în ureche. Datorită faptului că sunt poziționate chiar la intrarea în canalul auditiv, căștile auriculare nu oferă o izolare bună a sunetelor din exterior. Sunt discrete și confortabile, favorizând ascultarea muzicii în spații închise, lipsite de zgomot.

Căștile intra-auriculare sau in-ear sunt utilizate pentru performanțele lor de anulare a zgomotului. Pătrund în canalul auditiv, sunt discrete și oferă atât o calitate a sunetului puternică, cât și reducerea zgomotului din mediul exterior. Sunt suficient de confortabile pentru a fi purtate perioade lungi de timp.

Căștile on-the-head sau pe cap sunt proiectate să se sprijine pe partea superioară a capului. Sunt cunoscute și sub denumirea de căști supra-aurale. Au un design elegant, oferă un sunet de excepție, fiind ideale într-o gamă largă de circumstanțe.

Căștile over-ear sau peste cap, acoperă complet urechile, se potrivesc perfect, sunt confortabile și dispun de o izolare fonică ridicată. Oferă o calitate excelentă a sunetului și sunt perfecte pentru cei care doresc să audă frecvențe înalte.

Căștile sport sunt concepute special pentru sportivi și pasionații de fitness. Acestea au cupe reglabile care le permit să fie personalizate pentru fiecare utilizator în parte. De asemenea, sunt ușoare și compacte, făcându-le ideale pentru călătorii.

Căștile cu anulare a zgomotului sunt concepute pentru a bloca sunetele nedorite. Funcționează folosind un microfon pentru a capta zgomotele ambientale, redându-le apoi la niveluri de volum mai scăzute. Sunt excelente pentru a bloca mediile zgomotoase.

Cum să alegi căștile pentru diferite ocazii?

În funcție de ocazie, este important să ai o pereche de casti care să completeze experiența ascultării artiștilor preferați. Astfel, ținând cont de circumstanțe, anumite căști pot oferi mai multe avantaje:

Căști pentru antrenament – căști pentru blocarea zgomotului, precum cele over-ear;

Căști pentru muzică – căștile trebuie să asigure un nivel solid de calitate a sunetului. Modele fără fir sunt mai confortabile și ușor de purtat;

Căști pentru jocuri – căști speciale de gaming, ce oferă o calitate ridicată a sunetului și tehnologii moderne, precum tehnologia BLUE VO!CE;

Căști pentru Vizionarea TV – căștile fără fir tind să fie mai convenabile și confortabile, datorită tehnologiei Bluetooth de conectare la TV.

La momentul achiziționării unei noi perechi de căști, este necesar să ții cont de cum vei dori să le utilizezi, pentru ca modelul ales să corespundă întocmai.