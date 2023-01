Titanic, filmul James Cameron lansat în 1997, revine în cinematografe remasterizat și în 3D pentru cea de-a 25-a aniversare. Urmărește noul trailer.

Titanic, al treilea film cu cele mai mari încasări din istorie și câștigător a unsprezece Premii Oscar, se întoarce în cinematografe pentru a comemora cea de-a 25-a aniversare. Regizat de James Cameron și lansat în 1997, a încasat mai mult de 2.000 de milioane de dolari și, timp de doisprezece ani, a fost filmul cu cele mai mari încasări din istorie. În 2009 a fost detronat de Avatar, de același regizor.

Noua versiune de Titanic care ajunge în cinematograf va fi în 3D, 4K și remasterizată. De asemenea, va prezenta cele 48 de cadre pe secundă, la fel ca Avatar și Avatar: The Sense of Water, cunoscut sub numele de High Frame Rate sau HFR . Paramount a publicat un trailer care arată schimbările pe care le vom putea experimenta în cinema.

Scrisă ca o epopee romantică, Titanic spune povestea lui Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) și a lui Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), doi tineri care se întâlnesc și se îndrăgostesc la bordul navei maritime în timpul călătoriei sale inaugurale de la Southampton, Anglia, la New York. Statele Unite ale Americii în 1912. Filmul arată dificultățile din cauza diferitelor clase sociale prin care trec protagoniștii săi și prăbușirea ulterioară după ciocnirea cu un aisberg.

Titanic a doborât recordurile de box office și premiile Academiei

Titanic nu numai că a doborât recordurile de box office, ci a făcut-o și la premiile Oscar din 1998, unde a câștigat 11 statuete. Inclusiv:

Cel mai bun film

cel mai bun regizor

cea mai buna fotografie

cea mai buna montura

Efecte vizuale bune

Cel mai bun punctaj original

cel mai bun cântec original

Cea mai bună direcție artistică și decorațiuni de decor

Cel mai bun design de costume

Sunet bun

Cea mai bună editare a efectelor de sunet

În plus, a fost nominalizată la încă trei premii pe care Titanic nu le-a câștigat: cea mai bună actriță (Kate Winslet), cea mai bună actriță în rol secundar (Gloria Stuart) și pentru cel mai bun machiaj. James Cameron, regizorul filmului, a fost amintit ani de zile pentru că a ținut un discurs -destul de euforic- în timpul ceremoniei de premiere, pentru care îi pare oarecum rău .