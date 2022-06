Toate specificaţiile lui Galaxy Z Flip 4 au fost dezvăluite

Cel mai probabil, Samsung Galaxy Z Flip 4 va deveni oficial în vară. Datorită imaginilor scurse, a fost posibil să vedem designul noului telefon pliabil al Samsung. Odată cu o nouă scurgere, sunt dezvăluite și cele mai importante detalii tehnice Z Flip 4.

Z Flip 4 va veni cu Android 12 instalat. Acest sistem de operare va fi completat de interfața de utilizator Samsung One UI 4. În centrul smartphone-ului se află sistemul de operare Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Opțiunile de stocare internă vor fi listate ca 128 și 256 GB. Un rezultat al testului de referință, scurs anterior, a arătat și prezența procesorului Snapdragon 8 Plus Gen 1, a 8 GB de RAM și a sistemului de operare Android 12.

În scurgerile trecute, s-a sugerat că bateria cu o capacitate de 3400 mAh va oferi telefonului energia de care are nevoie. Noua scurgere arată bateria cu o capacitate de 3700 mAh. Suportul pentru încărcarea cu fir de 25 W și fără fir de 10 W se numără, de asemenea, printre caracteristicile telefonului.

Galaxy Z Flip 4 va veni cu un ecran AMOLED de 6,7 inchi Full HD + rezoluție 120 Hz. Orificiul din mijlocul acestui ecran va găzdui camera de 10 megapixeli. Pe lângă ecranul extern de 2,1 inci, o cameră principală de 12 megapixeli și o cameră cu unghi ultra-larg de 12 megapixeli vor aștepta utilizatorii.