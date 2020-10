Top 10 aplicatii si instrumente online, utile pentru antreprenori

Iti prezint, in cele ce urmeaza, 10 aplicatii si instrumente online utile pentru antreprenori, grupate in diverse categorii, dupa continutul si utilitatea lor.

Pentru timp

Waze. Intai de toate, o aplicatie care te ajuta sa scutesti timp in trafic catre desele intalniri pe care le ai in activitatea ta iti este foarte utila in munca ta de antreprenor. Plus de asta, te ajuta sa faci economie de carburant.

Accompany. Te pregateste pentru intalnirile de afaceri. Te informeaza, prin e-mail, despre ora si scopul vizitei si iti reaminteste date relevante despre aceasta. Functioneaza conectat la calendarul mobil, contul de e-mail si profilurile de social media. Iti verifica datele personale si creeaza profiluri cu descrieri sintetizate pentru fiecare contact din agenda ta.

TripIt. Se ocupa de calatoriile tale. Mai exact, ti le aranjeaza cronologic, dupa ce ii furnizezi informatii despre biletele de avion, confirmarile de cazare, inchirieri de masini sau preferintele culinare.

Toggl. Aceasta aplicatie te ajuta sa-ti gestionezi timpul. Mai exact, iti monitorizeaza timpul petrecut pe computer, in ce programe, in browser sau pe retelele sociale. Poate fi folosita si pentru monitorizarea salariatilor.

Pentru organizare

Lastpass. Te ajuta la organizarea conturilor online si retine, pentru tine, toate parolele tale. O data ce o folosesti, nu va trebui sa-ti mai faci nicio grija legata de securitatea pe internet. Lastpass iti completeaza, automat, parolele de pe websiteurile folosite, marindu-le si securitatea.

LinkedIn. Cu ajutorul acestei aplicatii, ramai la curent cu actualizarile importante din reteaua ta. LinkedIn iti adauga noi contacte din mers, publica joburi si face propriile actualizari, pentru a-ti consolida marca personala.

Monitorizare firme. Un alt instrument online util pentru orice antreprenor este si o platforma online de monitorizare a firmelor si companiilor. Aceasta iti ofera diferite informatii de la alerte financiare, dosare in instanta sau alerte fiscale, pana la serviciul de monitorizare insolventa firma, fie ca este a ta sau a partenerului, ori a concurentului tau.

Pentru lucru

Camscanner. Aceasta aplicatie simplifica scanarea documentelor. Astfel, prin intermediul ei, poti folosi camera dispozitivului si, apoi, poti salva documentele direct in telefon. De asemenea, le poti converti in PDF si le poti trimite si prin e-mail.

Pocket. Salveaza informatiile esentiale in aplicatie, pentru a le vedea mai tarziu, chiar si offline. O data salvate, articolele, imaginile, videoclipurile si multe altele, pot fi accesate, apoi, ori de cate ori vrei de pe telefon, tableta sau computer. Poti salva continut din aproape 1.500 de aplicatii mobile si exista si un plug-in pentru browserul web Buffer.

Zoom. Necesitatea interactiunii fața in fata si-a aratat importanta, din plin, in ultima vreme. Apelurile telefonice si e-mailurile elimina esenta reala a unei conversatii. Daca ai, la distanța, echipe care lucreaza in afacerea ta, Zoom este extrem de util pentru întâlniri cu mai mulți participanți (pana la 100), fiind foarte usor de utilizat.

Toate aceste aplicatii si instrumente online sunt menite sa-ti gestioneze si organizeze programul si activitatea ca antreprenor, folosind tehnologiile cele mai moderne. In acest fe, iti vei asigura o imbunatatire a productivitatii si performantei companiei tale.