Care sunt cele mai asteptate telefoane 2020? Telefoanele au parcurs un drum lung, de la acele mici dispozitive lente până la smartphone 2020 rapide și performante terminale din ziua de astazi. Unele mărci precum Samsung și Huawei au introdus și dispozitive pliabile, în timp ce multe mărci precum Xiaomi lucrează la tehnologiea pliabilă. In anul 2019 am avut primele telefoane cu modem 5G și utilizarea Inteligenței Artificiale pentru o performanță îmbunătățită. Dar ce urmează? Ei bine, aceasta este o întrebare interesantă, deoarece anul 2020 va fi un an revoluționar pentru piața smartphone-urilor. Odată cu concurența din ce în ce mai mare, companiile de smartphone-uri lucrează la lucruri mai avansate și mai interesante, iar rezultatele au început să vină.

În 2020, vom vedea smartphone-uri mai cu design în mod unic și inovator, cu software îmbunătățit și procesor avansat. Camera de smartphone a parcurs și un drum lung, iar astăzi telefoanele vin cu un modul cu lentile multiple. Anul acesta, camerele de smartphone vor primi un impuls și cu lentile mai îmbunătățite.

Fiecare brand a planificat dispozitive unice și cu multe zvonuri care circulă, avem o curiozitate foarte mare. Aici am rezumat cele mai așteptate smartphone-uri viitoare care se așteaptă să se lanseze anul acesta, astfel încât să vă faceți o idee despre ce va fi în viitor.

Cele mai asteptate telefoane 2020

#1 Apple iPhone X Fold

Samsung a introdus recent un dispozitiv pliabil la MWC și există știri că Apple a brevetat tehnologia sa pentru un smartphone pliabilă. Așadar, este de așteptat ca în 2020 să vedem primul dispozitiv pliabil Apple.

Un fan al dispozitivelor Apple a creat un concept care arata interesant pentru telefoane 2020. Dispozitivul pliabil de la Apple este probabil să fie cu 50% mai scump decât alte dispozitive pliabile de înaltă calitate. Cu toate acestea, toate aceste informații sunt zvonite și ne-au făcut mai curioși cu privire la telefonul pliabil.

#2 Samsung Galaxy Fold 2

Samsung a introdus primul său smartphone pliabil în 2019 și își pregăteste și varianta de nouă generație 2020.

Tendința dispozitivelor pliabile crește pe măsură ce Google dezvoltă un sistem de operare Android eficient pentru smartphone-urile pliabile. Samsung Galaxy Fold 2 poate veni cu o capacitate a bateriei de 6000mAh și un mecanism de pliere îmbunătățit.

Au fost câteva probleme la lansarea lui Galaxy Fold, iar Samsung va remedia toate acele greșeli din Fold 2.

#3 Xiaomi Mi Flex

Xiaomi este în proces de alăturare a listei de mărci cu smartphone-uri pliabile cu Xiaomi Mi Flex.Mi Flex va avea ecrane duale, un ecran mare în față și un display secundar în partea de sus pe spate.

Va asigura configurarea triplă a camerei, o cameră selfie pop-up într-un design superb. Are un design inovator și un procesor high-end la un cost pe jumătate fata de alte branduri mari. Va rula pe Android 9.0 sau 10 Pie și este de așteptat să vină cu un preț de 700 $.

#4 Moto Razr V4

Telefonul cu clapeta Motorola Razr a fost un succes, în patru ani a vândut 130 de milioane de unități și a devenit cel mai bine vândut telefon clamshell din lume. Acum Motorola Razr se întoarce, dar acum, cu un design pliabil și un preț de aproximativ 1500$! Ceva cam mult cand vine vorba de telefoane 2020.

În conformitate cu imaginile brevetului, acesta are un ecran dublu, cu un ecran secundar în centru și o cameră în jumătatea superioară a părții din spate. Va oferi un design flexibil și pliabil bazat pe OLED pentru a facilita abordarea clamshell. Există, de asemenea, zvonuri că marca a semnat, de asemenea, un acord cu Verizon pentru a distribui dispozitivul în Statele Unite, deci ar putea face asta si pentru Europa chiar daca telefoanele Motorola nu prea sunt in trend pe la noi.

#5 Apple iPhone XII \ iPhone 12

Cel mai recent smartphone iPhone XR de la Apple a prezentat un ecran LCD si a primit un răspuns călduț din partea fanilor. Așadar, în următorul iPhone XII, putem vedea ecran OLED și modem 5G.

În următoarea generație de smartphone-uri, AI va fi un lucru mare, iar Apple lucrează la o nouă serie de cipuri numite cipuri bionice. Aceste jetoane sunt destinate accelerării proceselor alimentate de AI. Acest smarthphone va fi complet impermeabil.

Vom vedea, de asemenea, câteva funcții cool ale camerei cu AI, precum diferite moduri și o aplicație personalizată pentru camere pentru studierea preferințelor estetice ale utilizatorului pentru a regla setarea camerei în consecință.

Smartphone 2020 asteptate

#6 Telefon pliabil Microsoft Andromeda

Se pare că Microsoft lucrează pentru un dispozitiv pliabil de ani buni cu codul Andromeda și se zvonea că în sfârșit îl vom putea vedea anul viitor.

Telefonul are un design clamshell fără butoane și poate veni cu un stil ca un laptop Surface. Va fi un hibrid pentru smartphone / tabletă cu funcționalitatea tabletei prin rabatare și un smartphone prin pliere în jumătate.

De asemenea, Microsoft încearcă să își modifice platforma Windows pentru dispozitive pliabile și intenționează, de asemenea, sa implementeze cateva aplicatii pentru a facilita lucrul in cele doua stari ale telefonului.

#7 Nokia 10

Pana acum am văzut smartphone-uri precum Nokia 1020 și Nokia 808 PureView cu un modul cu caracteristici unice ale camerei și unele rapoarte afirmă că anul acesta am putea vedea un telefon Nokia 5G unic numit Nokia 10.

Conform rapoartelor, acesta va dispune de configurarea camerei din spate cu un modul flash. Fotografiile din zvonuri arată o configurație circulară a camerei Penta împreună cu un flash și un senzor de focalizare automat laser.

Se pare ca va fi echipat cu o cameră frontală de 20MP sau o configurație cu cameră duală. ZEISS Optics are responsabilitatea lentilelor pentru camere și acesta ar putea fi cel mai bun telefon cand vine vorba de camere din 2020.

Samsung vine mereu cu câteva lucruri interesante și surprinzătoare, așa cum a făcut-o cu Galaxy Fold. De data aceasta, unele imagini de brevet si zvonuri arată un smartphone complet fără garui de camere sau alti sezori pentru Samsung S11.

Deci, unde se duce camera frontală, portul de încărcare și mufa de casti? Conform rapoartelor, acest smartphone poate avea o cameră sub ecran, senzor de amprentă în in ecran, încărcare wireless și este posibil să fie nevoie să utilizați căști wireless pentru muzică.

Va fi un dispozitiv interesant și primul smartphone complet fără gauri din lume

#9 Xiaomi Mi 10

Xiaomi a lansat smartphone-urile Mi 9 în acest an și, probabil, planifică succesorul său Xiaomi Mi 10.

Zvonurile sugerează că va avea un design îmbunătățit cu o cameră frontală duală cu găuri minime pentru mai mult spațiu pe ecran și ar putea fi primul telefon al companiei cu configurarea camerei principale cu patru lentile.

Configurația este împărțită în două părți, una în colțul din stânga sus și alta la dreapta. Se spune că rulează pe SnCdragon 865 SoC flagship cu opțiuni de 8 GB / 10 GB RAM. Se preconizează că va fi lansat în primul trimestru al anului 2020 și va fi cel mai accesibil telefon varf de gama in comparatie cu marile companii.

# 10 OnePlus 8

OnePlus introduce noi linii de telefoane în fiecare an de la lansarea OnePlus 1 în 2014, recent a prezentat OnePlus 7 și OnePlus 7 Pro și ne putem aștepta la OnePlus 8 anul acesta.

Este probabil să vină în două modele diferite, cum a fost si in 2019. Este probabil să aibă o cameră îmbunătățită și o baterie mai mare, deoarece va avea un ecran mare. Camera de 48MP de pe telefoanele OnePlus nu au iesit in evidență, așa că ne așteptăm ca telefonul următor să vină cu o cameră care să poată capta detalii fine pentru o calitate bună a imaginii.

De asemenea, ne așteptăm să vină cu un ecran HDR îmbunătățit, astfel încât utilizatorii să se bucure de vizionarea și streamingul de videoclipuri la maxim.

# 11 Huawei P40 (BONUS)

Huawei nu va lăsa Administrația Trump să stea în calea lansării viitoarelor Huawei P40 și Huawei P40 Pro.

Cu Huawei Mate 30 acum oficial și Huawei Mate X fiind următorul telefon principal pe radarul Huawei, o mare parte din ceea ce am auzit despre Huawei P40 și Huawei P40 Pro este o discuție mai mult ca zvonuri – dar asta nu înseamnă că nu există unele surse cu informații exacte in multimele de informatii eronate. Asa ca ne asteptam ca telefonul Huawei din 2020 sa fie un adevarat succes chiar daca este foarte posibil sa il vedem fara serviciile Google.

Deci, aceasta a fost lista noastră de smartphone-uri viitoare pentru 2020 și știm că sunteți la fel de entuziasmați de aceste dispozitive ca noi. Dacă v-a plăcut să citiți, spuneți-ne ce credeți despre aceste telefoane 2020 sau ce v-ar plăcea să vedeți în viitorul smartphone preferat.