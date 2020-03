Top 10 cele mai bune filme cu pandemii pe care le puteti vedea acum. Cine s-ar fi gandit ca in anul 2020 vom avea o pandemie foarte serioasa si vom fi rugati sa stam in casa, sa ne desfasuram serviciul direct de acasa, fie ca doriti sau nu, acest lucru este o realitate iar noi trebuie sa ne descurcam asa cum putem. Astazi vin in ajutorul celor ce vor sa urmareasca filme pe subiectul acesta, al pandemiei, si va voi oferi 10 cele mai bune filme cu pandemii pe care le puteti vedea acum.

Mai jos veti vedea trailere si numele filmelor prezentate, cu siguranta acest top va fi unul destul de interesant pentru unii utilizatori, cei ce vor sa ajuge cu noi propuneri si informatii pot accesa rubrica de comentarii.

1. Contagion: Pericol nevazut

2. The Crazies (1973)

3. Outbreak (1995)

4. Twelve Monkeys (1995)

5. Last Man on Earth (1964)

6. It Comes at Night (2017)

7. The Host (2006)

8. 28 Weeks Later (2007)

9. Day of the Dead (1985)

10. Zombieland (2009)