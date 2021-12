Top 10 cele mai bune jocuri din 2021. Mai avem foarte puțin timp pentru a lăsa 2021 în urmă. Pe măsură ce anul acesta a trecut cu efectul pandemiei, industria divertismentului a fost din nou foarte afectată. În special în industria jocurilor, au fost multe întârzieri anul acesta, iar un alt an care se aștepta să fie foarte plin a fost cu mult sub așteptări.

Pe scurt, anul acesta, in general, putem spune că a trecut cu întârzieri. Totuși, trebuie spus că am văzut câteva jocuri frumoase. În acest articol, am enumerat cele mai bune jocuri lansate în 2021. Iată cele mai notabile producții ale anului, de la cele mai bune jocuri pentru computer din 2021 până la jocuri de consolă:

ADVERTISEMENT

În primul rând, este de menționat că jocurile nu au o ordine anume, ordinea este complet aleatoriu.

ADVERTISEMENT

Top 10 jocuri 2021

DEATHLOOP

DEATHLOOP este un shooter la persoana întâi next gen de la Arkane Lyon, studioul premiat din spatele seriei este Dishonored. DEATHLOOP spune povestea a doi asasini rivali de pe insula Blackreef, condamnați să repete aceeași zi pentru totdeauna.

Metroid Dread

Metroid Dread, care a fost lansat exclusiv pentru Nintendo Switch, a fost cu siguranță unul dintre cele mai bune jocuri 2021, deși nu s-a vorbit prea mult despre asta la noi.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Putem spune că a fost cu siguranță una dintre surprizele acestui an pentru Marvel’s Guardians of the Galaxy. Mulți jucători se așteptau la un joc apropiat de Marvel’s Avengers, dar în schimb a apărut un joc distractiv, cu o poveste liniară. Dezvoltat în cooperare cu Square Enix și Eidos Montreal, putem spune că Marvel’s Guardians of the Galaxy a fost unul dintre cele mai bune jocuri 2021.

Psychonauts 2

Publicat de Xbox Game Studios și dezvoltat de Double Fine Productions, Psychonauts 2 este un joc de aventură pe aceasta platformă cu un stil cinematografic și o mulțime de puteri personalizabile. Odată cu venirea sa pe Xbox Game Pass, a reușit să ajungă la mulți jucători și este cu siguranță unul dintre cei mai buni ai anului.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Jocul special pentru PS5, Ratchet & Clank: Rift Apart a fost un joc care a atras multă atenție prin imaginile sale și, de fapt, cu alte detalii tehnice. Deoarece putem vedea clar puterea PS5, acesta are un loc special. Dar, desigur, oferă o experiență plăcută ca întotdeauna în ceea ce privește jocul.

Resident Evil Village

Resident Evil Village, noul joc din seria Resident Evil, a creat de fapt suspiciuni pentru mulți jucători, dar în ciuda deficiențelor sale minore, a fost cu siguranță un joc de mare succes. A fost unul dintre cele mai bune jocuri ale anului 2021.

It Takes Two

Nu este nevoie să explicăm It Takes Two, care a câștigat și premiul pentru cel mai bun joc al anului. Divertismentul pe care îl oferă, mai ales în ceea ce privește gameplay-ul, este într-adevăr cel mai bun al anului.

Loop Hero

Loop Hero, dezvoltat de Four Quarters, s-a vorbit puțin la începutul anului, dar, din păcate, a devenit un joc uitat ulterior. Totuși, a fost unul dintre cele mai bune ale anului 2021, mai ales cu modul de joc.

Forza Horizon 5

Putem spune că Forza Horizon 5, noul joc al Forza Horizon, una dintre cele mai mari serii de Xbox, ne-a fascinat mai ales prin grafică. Nu este nevoie să explici jocul. Experiența clasică Forza Horizon.

Death’s Door

Death’s Door, în genul de acțiune, și-a făcut debutul în vară. Din păcate, la fel ca Loop Hero, a fost un joc despre care s-a vorbit doar când a fost lansat și apoi a fost uitat. Cu toate acestea, cu muzica, designul și toate celelalte detalii, arata ca este unul dintre jocurile independente ale anului care nu trebuie trecut cu vederea.

Aceasta este lista noastra cu cele mai bune jocuri 2021, asteptam la rubrica de comentarii si parerile tale cu privire la cele mai bune jocuri, si ce joc ti-a placut tie cel mai mult din anul 2021.