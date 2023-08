Top 14 Cele mai bune jocuri 2023 ce se vor lansa de acum până la sfârşitul anului!

Vara se apropie de sfârșit, ceea ce înseamnă că se apropie valul de lansări de jocuri video! Anul 2023 a fost deja marcat de lansări excepționale, dar ultimele patru luni ne rezervă multe surprize, cu o serie de jocuri extrem de așteptate. Haideți să vedem ce ne așteaptă!

Starfield (6 septembrie, Xbox Series X|S)

„Starfield” este prima nouă licență creată de Bethesda în ultimii 25 de ani și este, de asemenea, unul dintre jocurile cele mai așteptate ale anului 2023. Este un joc exclusiv pentru Xbox și PC, de tip action-RPG, care promite peste 1.000 de planete de explorat în cadrul unei aventuri spațiale. Lansarea este programată pentru 6 septembrie și va fi disponibil și în cadrul Xbox Game Pass.

Lies of P (19 septembrie)

Deși a fost relativ discret până acum, „Lies of P” este așteptat cu nerăbdare de fanii genului „soulslike” (Demon’s Souls, Elden Ring, Dark Souls). Jocul se inspiră din povestea clasică a lui Pinocchio, dar o transpune într-un univers dark fantasy foarte intens. Pinocchio va fi mai întunecat și mai macabru ca niciodată, căutând să îl găsească pe Geppetto în orașul Krat, infestat de automați ucigași. Jocul va fi disponibil pe 19 septembrie.

Mortal Kombat 1 (19 septembrie, PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch)

Născută în 1992 pentru a concura cu Street Fighter 2, seria Mortal Kombat continuă să încânte jucătorii și după 30 de ani. Pe 19 septembrie, va fi lansat „Mortal Kombat 1”, un episod care se prezintă ca un „reboot” al seriei, deși este oficial al doisprezecelea episod. Jocul va include numeroși personaje emblematice și diverse caméos (sau kaméos) care vor permite executarea unor combo-uri devastatoare.

EA Sports FC 24 (29 septembrie, PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch)

Adio FIFA, bun venit FC 24! Anul acesta marchează lansarea primului „nou FIFA” care nu beneficiază de denumirea oficială (și istorică). Jucătorii vor regăsi toate calitățile seriei EA Sports, cu numeroși jucători oficiali (inclusiv legende ale sportului), medii ultra-realiste, modul FUT etc. Este noul „FIFA”, și va fi disponibil pe 29 septembrie.

Assassin’s Creed Mirage (5 octombrie)

Sfârșitul anului 2023 va marca și revenirea seriei Assassin’s Creed. Noul episod, subtitrat „Mirage”, va permite jucătorilor să îl controleze pe Basim, un hoț abil cu viziuni coșmaresc, în căutarea răspunsurilor și a justiției. Jucătorii se vor alătura unei societăți antice și vor descoperi un nou credo care va schimba destinul lui Basim într-un mod pe care nu l-ar fi imaginat niciodată. Ubisoft promite „un omagiu adus jocului original”, cu o abordare modernă a funcționalităților și gameplay-ului care au definit seria Assassin’s Creed acum 15 ani. Lansarea este programată pentru 5 octombrie.

Forza Motorsport (10 octombrie, Xbox Series)

În dezvoltare de câțiva ani la Turn 10, noul „Forza Motorsport” va fi lansat în curând pe Xbox Series. Seria, lansată în 2005, va avea un al optulea episod, care se prezintă ca un reboot al francizei. Jocul va propune peste 500 de vehicule, o gestionare perfectă (sperăm) a ray-tracing-ului, noi efecte de iluminare, o nouă gestionare a fizicii, un realism fără precedent… suficient pentru a concura cu Gran Turismo 7 pe PS5. Lansarea este programată pentru 10 octombrie.

Spider-Man 2 (20 octombrie, PS5)

La lansarea sa, în noiembrie 2020, PS5 de la Sony a beneficiat de sprijinul lui Spider-Man Miles Morales. La sfârșitul anului 2023, va fi disponibil „adevăratul” Spider-Man 2, care va permite jucătorilor să îi controleze atât pe Peter Parker, cât și pe Miles Morales. Jocul va oferi posibilitatea de a schimba personajele pentru a urma povești unice și a descoperi noi puteri epice, în timp ce Venom amenință să distrugă viețile lor, orașul lor și pe toți cei dragi. Lansarea este programată pentru 20 octombrie, exclusiv pe PlayStation 5.

Super Mario Bros Wonder (20 octombrie, Nintendo Switch)

Deși Nintendo Switch are deja multe jocuri Mario, la sfârșitul anului 2023 va primi un nou joc. Nu este vorba de un remake sau de o versiune Deluxe, ci de „Super Mario Bros Wonder”, un joc complet nou, care va reveni la gameplay-ul caracteristic, cu introducerea unor noi „flori prodigioase”. Jucătorii vor putea controla numeroși personaje, cu posibilitatea de a juca cu până la trei alte persoane în modul local, și de a se transforma în noi creaturi, inclusiv… un elefant. Lansarea este programată pentru 20 octombrie.

Alone in the Dark (25 octombrie, PlayStation, Xbox, PC)

„Alone in the Dark” este un joc de supraviețuire horror lansat în 1992 de Infogrames, care a inspirat mai târziu alte titluri ale genului, cum ar fi Resident Evil sau Silent Hill. „Alone in the Dark” este, de asemenea, un nou episod al francizei, care va fi lansat pe 25 octombrie și care se dorește a fi o reinterpretare a primului episod. În sudul profund al Statelor Unite, în anii 1920, unchiul lui Emily Hartwood a dispărut. Însoțită de detectivul privat Edward Carnby, ea pleacă în căutarea lui în conacul Derceto, un azil de nebuni unde bântuie… ceva. Primele fiori sunt programate pentru 25 octombrie, pe PlayStation, Xbox și PC.

Alan Wake 2 (27 octombrie, PlayStation, Xbox, PC)

La treisprezece ani după primul episod foarte reușit (și disponibil în versiunea Remastered), Alan Wake se întoarce cu un al doilea episod foarte așteptat. Aici, o serie de crime rituale au loc în Bright Falls, un mic oraș din nord-vestul Pacificului. Saga Anderson, un agent FBI renumit, vine să investigheze crimele și descoperă paginile unei povești de groază care începe să se materializeze în jurul ei. Aceasta a fost scrisă de… Alan Wake. Este un joc de tip survival horror psihologic, care va fi disponibil doar în versiune digitală, pe PlayStation, Xbox și PC.

Robocop: Rogue City (2 noiembrie, PlayStation, Xbox, PC)

Pentru cei mai în vârstă, Robocop se întoarce în 2023! Dacă sunteți fan al primului film din 1987 și v-ați bucurat să jucați unul dintre jocurile Robocop din copilărie (de exemplu, episodul NES), veți fi încântați să aflați că polițistul robot se întoarce pe consolele noastre pe 2 noiembrie. Jocul va include elemente din toate cele trei filme, precum și prezența lui Peter Weller în persoană, în cadrul unui FPS care, deși nu va fi memorabil, ar putea face fericirea fanilor francizei. Lansarea este programată pentru 2 noiembrie, pe PlayStation, Xbox și PC.

Call of Duty Modern Warfare 3 (10 noiembrie, PlayStation, Xbox, PC)

Un sfârșit de an fără „un nou Call of Duty” nu este un adevărat sfârșit de an. Așadar, fanii seriei vor fi bucuroși să regăsească „Modern Warfare 3”. În această continuare directă a MW2, căpitanul Price și Task Force 141 se confruntă cu amenințarea supremă. Vladimir Makarov, criminalul de război ultranaționalist, își extinde influența asupra lumii, obligând Task Force 141 să lupte ca niciodată. Dezvoltatorii promit misiuni de luptă mai deschise pentru partea solo, un mod multiplayer mai complet și prezența inevitabilă a zombilor. Lansarea este programată pentru 10 noiembrie, pe PlayStation, Xbox și PC.

Super Mario RPG Remake (17 noiembrie, Nintendo Switch)

Lansat inițial în 1996 pe Super Nintendo, „Super Mario RPG” poate să nu vă evoce nimic… și asta pentru că jocul a fost lansat doar în Japonia și în Statele Unite. În 2023, Nintendo a decis să readucă la viață primul episod al acestei serii, care a dat naștere ulterior lui Paper Mario. Jucătorii vor regăsi un grup de eroi neobișnuiți care vor salva Star Road și vor împiedica banda lui Smithy să creeze haos. Este un RPG foarte colorat (creat de Square la vremea respectivă!) care propune noi grafice și noi scene cinematice pentru a adăuga și mai mult farmec aventurilor pe care Mario, Bowser, Peach, precum și personajele originale Mallow și Geno, le vor trăi.

Avatar: Frontiers of Pandora (7 decembrie, PS5, Xbox Series, PC)

Bazat pe licența valoroasă Avatar, „Frontiers of Pandora” este un joc de acțiune-aventură în primă persoană care are loc în lumea deschisă a Frontierei de Vest a Pandorei. Ca un Na’vi răpit de corporația militară umană cunoscută sub numele de RDA, ați fost antrenat și modelat pentru a servi cauza lor. Cincisprezece ani mai târziu, sunteți în sfârșit liber, dar sunteți un străin în propria lume. Lansarea este programată pentru 7 decembrie, pe PS5, Xbox Series și PC.