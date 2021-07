Top 15 aplicatii si platforme de care ai nevoie pentru un magazin online

Esti antreprenor sau iti doresti sa devii unul la un moment dat?

Deschiderea unui magazin online te poate pune pe directia potrivita.

Indiferent de domeniul de afacere in care iti deschizi startup-ul, ai nevoie de cateva aplicatii si platforme care te vor ajuta sa comunici cu clientii si sa vinzi mai usor.

1. Platforma de eCommerce

Orice magazin online pe bune functioneaza cu o infrastructura tehnica dedicata, care ii permite functii precum cos de cumparaturi, structura de navigatie si adaugare de produse, manual sau automat.

Alegerea platformei depinde de o multime de factori.

Insa, principalul lucru la care sa te gandesti e cat te ajuta platforma sa economisesti: timp, efort, bani, resurse umane. Vezi sa ai si rapoarte – pentru ca pe baza acelor date iti vei imbunatati rata de conversie.

La fel de important e ca platforma sa fie integrata cu aplicatiile mentionate in continuare sau chiar sa le includa, nativ, in panoul de administrare a magazinului.

2. Aplicatia de facturare

Fiecare comanda inseamna o factura emisa. Ai nevoie de o aplicatie de facturare usor de folosit, validata de clienti.

3. Aplicatia de trimitere email-uri

Cand faci comert online trimiti tot felul de email-uri: confirmare comanda, remindere, newslettere, email-uri de oferta, secvente de onboarding pentru clienti si abonati.

De aceea vei avea nevoie de o aplicatie de trimitere email-uri, fie ca aceasta e din tara, sau alegi o aplicatie internationala.

4. Aplicatia de trimitere SMS-uri

Rata de deschidere pentru SMS-uri este mult, mult mai mare decat rata de deschidere a email-urilor.

Asadar, ai putea sa trimiti clientilor notificari (confirmare comanda, trimitere cod de voucher etc.) direct pe telefonul mobil, prin SMS.

5. Google Analytics

O alta componenta de monitorizare pe site este instrumentul gratuit de analiza de la Google.

Analytics ajuta antreprenorii sa colecteze date reci despre comportamentul oamenilor pe site, sursele din care vin, traseul pana la cumparare, tip de conversii etc.

Cand interpretezi aceste date in mod corect si iei decizii pe baza lor, poti face oferte extraordinar de atragatoare.

6. Google Search Console

Un tool de baza in SEO, Search Console e locul in care vei incarca hartile site-ului tau si unde poti vedea inclusiv cuvintele cheie pe baza carora oamenii intra in magazin (ceea ce nu vezi in Analytics).

E o aplicatie gratuita.

7. Aplicatia de heatmap

Exista aplicatii care te ajuta sa vezi in timp real ce fac oamenii in site. Practic, poti avea inregistrari video ale sesiunilor din magazin (vezi pe unde se plimba cursorul, cate pagini si ce zone sunt accesate).

Sau, cu un heatmap, poti vedea pana unde scrolleaza oamenii pe o pagina (de exemplu, pe pagina de oferta).

In functie de ce iti spun aceste instrumente, iti vei imbunatati propunerile si vei face restructurari de continut, astfel incat vanzarile sa creasca.

8. Aplicatia de pop-up / hellobar

Indiferent cat de enervante ne-ar parea, pop-up-urile sunt necesare intr-un magazin online. La fel si optiunea de hellobar.

Ele sunt cele care ii spun clientului care e cel mai important lucru de stiut, in momentul in care acceseaza site-ul.

De exemplu, poate ai un cod de reducere, ai deschis un sediu nou sau ai program special intr-o anumita perioada. Prin aplicatia de pop-up sau prin cea de hellobar anunti acest lucru.

9. Platforma de afiliere

Odata ce magazinul tau creste, iar produsele tale au fost validate (sunt cumparate si apreciate de catre clienti), poti sa iti extinzi audienta prin afiliati.

Platforma de afiliere te ajuta sa ajungi la un numar si mai mare de potentiali promotori ai magazinului.

10. Aplicatia de notificari in site

Esti familiarizat deja cu notificarile push. Dar pe langa acestea, trebuie sa stii ca mai exista aplicatii care duc stimulii potriviti catre clientii unui magazin online.

De exemplu, recomandari de produse cross-sell si upsell in timp real (in functie de produsul vizualizat), pop-up cu voucher la exit sau dupa adaugarea unui produs in cos, recuperarea cosurilor abandonate, si multe altele.

11. Aplicatie de live chat

Arata-le clientilor tai ca in spatele magazinului se afla persoane reale, umane, cu care pot interactiona. Foloseste o aplicatei de live chat si spune-le clientilor tai ca te pot contacta daca au intrebari sau nelamuriri.

E un semnal de incredere pentru clientii tai.

12. Aplicatia de marcaje promotionale

Cand ai multe produse in site dintre care o anumita selectie de produse la oferta, cum atragi atentia asupra lor?

Folosesti o aplicatie de marcaje promotionale, integrata sau, si mai bine, nativa in platforma ta de ecommerce, pentru a marca vizibil aceste produse.

Poti folosi icon-uri legate de sezon sau de anumite caracteristici ale produsului (cruelty-free, 1+1 gratis, transport gratuit etc.).

13. Aplicatie de SEO

Pentru ca magazinul tau sa fie mai usor de gasit in motoarele de cautare, e recomandat sa faci SEO (optimizare).

Aici te ajuta o aplicatie de SEO pentru adaugarea meta tag-urilor sau chiar si o aplicatie ce iti permite sa aplici automat optimizari, pentru un numar mare de produse.

14. Aplicatii pentru automatizare

Niciun antreprenor nu isi deschide business-ul pentru ca vrea sa aiba mai mult timp liber. Realist vorbind, sa fii propriul tau sef e o activitate mai consumatoare de timp decat atunci cand esti angajat.

Insa vestea buna e ca multe dintre sarcinile de rutina dintr-un magazin online pot fi automatizate. Acolo unde ai avea nevoie sa angajezi inca un om sau sa iti pierzi ore in fiecare zi, te pot ajuta aplicatiile de automatizare.

De exemplu, in platforma Gomag ai GoBots, primii robotei dezvoltati nativ intr-o solutie romaneasca de ecommerce.

15. Aplicatii pentru fidelizarea clientilor

Vrei sa iti optimizezi costurile. Nu e o intrebare, e o afirmatie si un obiectiv important pentru orice antreprenor.

De aceea, daca vinzi produse care se pot cumpara in mod repetat, ai nevoie de aplicatii de fidelizare: puncte de fidelitate, cadouri in cos pentru grupuri de clienti, alocare tag in functie de frecventa sau valoarea cumparaturilor.

Toate aceste aplicatii trebuie sa fie integrate in magazinul tau, prin platforma (pentru ca vrei sa ai datele intr-un singur loc).

De asemenea, in functie de tipul de produse pe care le vinzi, vei avea nevoie de mai multe aplicatii si metode de a face marketing.

Sursa foto: gomag.ro