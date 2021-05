Top 3 carti inspitationale pentru adolescenti

Lectura este o activitate care trebuie sa ne preocupe la orice varsta, in cazul adolescentilor avand un rol important si in formarea acestora ca adulti. Cartile pentru adolescenti le ofera acestora modele, ii transpun in situatii cu care se pot confrunta in viata reala si ii ajuta sa faca fata provocarilor din aceasta perioada tumultoasa a vietii lor.

Cartile pentru copii si adolescenti au un farmec aparte, care te atrage sa le citesti chiar si ca adult, iar in cele ce urmeaza iti prezentam un top al celor mai cunoscute titluri.

De veghe in lanul de secara

Romanul lui Jerome David Salinger aproape ca nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind cunoscut in toate colturile lumii. Desi este un roman clasic, a carui actiune se petrece in vremuri trecute, continua sa fie o atractie permanenta pentru adolescenti, poate pentru ca multi dintre ei se identifica in paginile cartii cu personajul principal.

Este vorba de Holden Caulfield, un adolescent inadaptat, care se confeseaza cititorului, facandu-l partas la toate experientele sale de viata. Aventura sa incepe in momentul in care este exmatriculat, si porneste intr-o calatorie fara tinta prin suburbiile NewYork-ului, nestiind cum sa le dea parintilor „extraordinara” veste. Urmeaza un sir de intalniri cu diferite personaje impreuna cu care are parte de o serie de experiente si intamplari, ce il fac sa treaca prin stari diferite. Nu vom dezvalui mai mult pentru a nu-ti strica placerea primei lecturi, dar iti garantam ca este o carte care te va captiva de la inceput pana la sfarsit.

Sub aceeasi stea

Vorbim de un best seller international, in care autorul John Green ne prezinta impresionanta poveste de dragoste dintre doi adolescenti, pe care i-a adus impreuna chiar boala necrutatoare de care sufera amandoi.

La doar 16 ani, Hazel Grace Lanchaster sufera de cancer in faza terminala iar singurele sale sperante sunt legate de un tratament care ar putea sa ii mai prelungeasca viata pe o perioada pe care nu o poate sti. Incepe sa mearga la intalniri periodice cu un grup de pacienti aflati in aceeasi situatie, iar aici il cunoaste pe Augustus Waters, care avea stabilit acelasi diagnostic necrutator. Fara a sti cat timp mai au la dispozitie, dar intuind ca acesta nu este foarte lung, intre cei doi se infiripa o idila emotionanta. Desi sunt constienti din start ca relatia lor nu va fi de lunga durata, iar sfarsitul va fi tragic, cei doi privesc totul cu seninatate si detasare, dedicand-se total unul celuilalt.

Jurnalul unui adolescent timid

Insusi titlul acestui roman starneste dorinta de a-l citi pe nerasuflate, mai ales de cei cu firi mai timide, care se identifica imediat cu personajul. Acesta este Charlie, care, aflat in pragul adolescentei, se vede pus in situatia de a explora un teren total necunoscut pana atunci.

In primul sau an de liceu acesta incepe sa trimita o serie de scrisori unui prieten imaginar, in care vorbeste despre evenimente relevante din viata sa de licean. Sunt relatate intamplari legate de scoala, de viata de familie, de prieteni de gandurile si sentimentele pe care le traieste orice adolescent.

Scrisorile acopera perioada unui an de liceu si realizeaza tabloul vietii unui adolescent obisnuit, din care nu lipsesc nici teme actuale precum consumul de droguri, gandurile suicidale, bullying-ul sau homosexualitatea.

Desi este romanul de debut al lui Stephen Chbosky, cartea a devenit un adevarat fenomen literar, fiind vanduta milioane de exemplare. In 2012, la 13 ani dupa ce romanul a vazut lumina tiparului, a aparut si filmul, adaptarea cinematografica si regia ii apartinandu-i tot lui Stephen Chbosky.

Asadar, acestea sunt trei dintre lecturile pe care orice adolescent le va parcurge cu placere, gasind inspiratie pentru viata reala, in experientele personajelor create de autori.