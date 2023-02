Top 3 teme preferate de jucători la sloturi

Jocurile de noroc au evoluat foarte mult de-a lungul anilor. Odată cu dezvoltarea tehnologiei grafica și structura jocurilor s-a schimbat. Totodată, simbolurile au fost diversificate și temele au crescut în atractivitate. În mediul online, site-uri precum cazino ro pun evidență astfel de jocuri și prezintă ofertele cu ajutorul cărora le poți testa.

Unele jocuri de tip slot includ caracteristici speciale precum multiplicatorii sau opțiunea de a cumpăra jocul bonus. Alte jocuri din această categorie precum cele prezentate pe cazinoro.com/free-spins/ oferă multiplicatori de valori mari sau rotiri gratuite. Temele sunt diversificate astfel încât jucătorii să poată selecta jocuri care se pliază pe gusturile lor.

Ce teme preferă jucătorii la sloturi

Atunci când se pune problema temelor abordate în sloturi, putem spune că subiectul e destul de vast. Acestea sunt diversificate și conțin atât elemente clasice precum fructele colorate, dar și elemente moderne precum supereroii sau personaje din seriale celebre. Iată câteva din cele mai apreciate și căutate teme de către jucătorii în sloturi.

Teme clasice cu fructe

Fructele sunt un element care nu se va demoda niciodată. Deși acestea au fost utilizate inițial la primele sloturi mecanice, au fost păstrate odată cu evoluția domeniului și au fost integrate în noile variante de joc.

Dacă în trecut fructele aveau un design simplu, treptat au devenit mai colorate și au fost integrate cu ajutorul graficii 3D. Astăzi, le vei găsi personificate în unele jocuri, cu ochi mari și cu zâmbete largi.

Unul din cele mai iubite jocuri din această categorie este Shining Crown (Amusnet Interactive). Fructele din joc te vor plăti dacă vor fi formate combinații câștigătoare. Alte exemplu sunt 100 Burning Hot și 20 Dazzling Hot, oferite tot de Amusnet Interactive.

Temele bazate pe aventură

Aventura este una din cele mai iubite teme la jocurile de tip slot. Fie că trebuie să însoțești un aventurier în căutarea unei comori sau trebuie să afli un secret ascuns de secole, jocurile cu această temă par să fie la mare căutare.

Sloturile inspirate din aventură au de obicei o grafică dinamică și simboluri care îți atrag atenția. În funcție de povestea aflată în spatele rolelor de joc, vei întâlni simboluri tipice precum cărți vechi, bijuterii, cufere pline cu monede de aur sau hărți către vestita comoară.

Dintre jocurile de aventură, clienții cazinourilor preferă jocuri precum Book of Ra (Greentube), Temple Tumble Megaways (Relax Gaming), dar și jocurile din colecție Rich Wilde oferite de Play’n Go (Rich Wilde – The Tome of Madness, Rich Wilde – The Book of Dead).

Temele inspirate din mitologia greacă și din Egiptul Antic

Temele istorice sunt o altă preferință a jucătorilor din cazinourile online. Acestea au la bază legende și personaje din mitologia greacă, dar și din Egiptul Antic. Vei regăsi în ele simboluri specifice acestora ce vor reprezenta, după caz, elemente precum un sarcofag, mumie, piramidă, statui grecești, zei, trident, dar și multe alte simboluri.

Dacă preferi astfel de jocuri, atunci poți testa sloturi precum Age of the Gods (Playtech), Medusa (NextGen) sau Divine Fortune (NetEnt). Toate conțin multiplicatori, simboluri speciale șui rotiri gratuite.

Dacă totuși te fascinează Egiptul Antic, atunci poți testa sloturi precum Book of Ra Deluxe (Play’n Go), Rise of Egypt (Playson) sau John Hunter and the Book of Tut (Pragmatic Play).

Acestea sunt doar trei dintre temele abordate în sloturi. Fiecare jucător în parte are propriile preferințe și jocuri și poate întocmi propriul său top. Poți explora multe alte teme fascinante precum magia, animalele, personajele din serialul preferat sau din benzile preferate. O temă pe placul tău te poate implica mai intens în joc și îți poate ușura sarcina de îndeplinire a rulajului.