Este normal sa iti doresti sa fii chic, indiferent de vreme sau de anotimp. Din acest motiv, ai nevoie de cele mai frumoase haine si incaltari pe care sa le porti atat la serviciu, cat si in oras cu prietenele.

Daca vrei sa fii la moda in februarie 2022, trebuie sa afli care sunt cele mai ravnite incaltari ale acestei perioade. Citeste in continuare articolul si afla ce trebuie sa incalti in luna februarie a anului 2022, pentru a intoarce toate privirile.

Iata ce incaltari trebuie sa detii si sa porti in februarie 2022

Cizme din piele naturala

Daca vrei sa [porti doar tinute de lux, care sa iasa in evidenta prin rafinament si eleganta, atunci este necesar sa iei in vedere o pereche de cizme din piele naturala. Acestea sunt extrem de calitative, pot fi purtate timp indelungat si arata extraordinar de bine in orice tip de tinuta.

Astfel, poti purta cizme elegante din piele naturala atat cu blugi skinny, cat si cu fuste creion. Alege cu mare grija culoarea, deoarece este de preferat ca aceasta sa fie cat mai versatila, astfel incat sa se potriveasca bine in multe combinatii cromatice.

Cizme rosii peste genunchi

Daca vrei sa porti vestimentatii sexy in februarie, care sa te puna in valoare si sa iti scoata in evidenta latura senzuala, atunci ai nevoie de o pereche de cizme rosii peste genunchi. Poarta acest tip de cizme cu fuste in clos sau rochii din dantela, astfel incat sa obtii un look extrem de atragator.

Acest tip de cizme pot fi luate in considerare atat pentru zilele petrecute la birou, cat si pentru iesirile in oras alaturi de cele mai bune prietene. Nu uita sa asortezi cizmele cu un ruj rosu aprins, care sa iti ofere un plus de feminitate.

Botine stralucitoare

Te numeri printre iubitoarele cluburilor? Atunci este obligatoriu ca in garderoba ta sa se regaseasca o pereche de botine stralucitoare, pe care sa le porti in cele mai nonconformiste combinatii.

O astfel de pereche de botine te poate scoate in evidenta chiar si in cele mai aglomerate locuri, asa ca ai nevoie de un astfel de model pentru serile incendiare de club, in care vrei sa iti gasesti jumatatea.

Nu uita ca acest tip de botine se poarta cu cele mai simple haine.

Ghete imblanite

Zilele din februarie pot fi destul de racoroase, asa ca ai nevoie de o pereche de ghete de dama imblanite de la Reverse, care sa iti ofere un confort termic sporit in zona picioarelor. Poarta acest tip de ghete cu blugi evazati sau blugi boyfriend, cu rochii mulate sau rochii vaporoase.

Ghetele de dama cu blana sunt excelente pentru sezonul rece si nu trebuie sa lipseasca din garderoba niciunei femei.

In cele din urma, tine cont de toate aceste modele de incaltari pe care trebuie sa le porti si sa le ai in februarie 2022, mai ales daca iti doresti sa arati mereu senzational si sa porti cele mai cool tinute.

Sursa foto: Pexels.com