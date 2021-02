Mancarea traditionala romaneasca ramane populara, chiar daca romanii sunt tot mai deschisi fata de preparate din bucatariile altor tari. Bucatele romanesti autentice sunt savuroase, desi uneori au continut caloric mare. Fie ca sunt sarmale, mici, tocanite, carnati, fripturi, supe sau borsuri, retetele romanesti ne incanta papilele gustative. Bucataria romaneasca este variata, fiecare regiune avand retete specifice, in functie de ingredientele si obiceiurile locale, dar si de influentele tarilor invecinate. Zona Banatului se distinge prin preparate care valorifica produsele locale in moduri creative. Aici este prezenta influenta sarbeasca, dar si cea austro-ungara. Mancarea banateana este gustoasa, iar multe restaurante o includ in meniurile lor. Descopera in continuare cele mai bune 4 restaurante din Timisoara care servesc mancare traditionala romaneasca.

1. Placinta ardeleneasca Unirii

Acest restaurant specializat in placinte este foarte apreciat de timisoreni. Poti gasi aici placinte variate, cum este cea cu branza si marar, care imbina perfect gusturile celor doua ingrediente, intr-un aluat bine dospit si copt. De asemenea, placinta cu sunca presata, cascaval si ciuperci este delicioasa si consistenta, perfecta pentru pauza de pranz de la serviciu. Exista si alte varietati cu cascaval, bacon si salam, dar si variante cu ingrediente vegetale, ca placinta cu ciuperci, cea cu varza murata si calita sau cea cu cartofi fierti. Si pentru desert acest restaurant ofera cateva placinte delicioase, cum este cea cu capsuni, cea cu afine sau irezistibila placinta cu crema de ciocolata.

2. Bucate traditionale

Un restaurant cu un astfel de nume iti spune din start la ce sa te astepti: o multime de preparate traditionale romanesti si din alte bucatarii, cum este cea engleza, care au gust autentic. Gasesti aici platouri cu carnaciori, mici, carne de porc, pui si garnituri taranesti, dar si ciorbe, supe de legume si piure de spanac cu oua, ca la mama acasa. Bineinteles, muschiuletul de porc impanat, gratarele, frigaruile si, nu in ultimul rand, mamaligutele fac deliciul celor care mananca aici.

3. Senneville

Senneville este specializat in produse de patiserie si cofetarie, astfel ca iubitorii de deserturi vor gasi aici o selectie variata de deserturi, printre care si prajituri traditionale romanesti care trezesc amintiri din copilarie. Ne referim la checurile delicioase, clasicele cornulete traditionale, fragezeii simpli si cu cascaval, dar si la pogacele, preparate specifice Banatului. Acestea se fac din foietaj si pot fi umplute cu pasta de jumari sau condimente ori cu cascaval. Un alt desert clasic pe care il poti gasi aici este nuca cu lapte. Nucile se coc in forme specifice si incanta simturile datorita aluatului fraged si a umpluturii dulci. Acest restaurant are si o selectie bogata de deserturi clasice, ca eclerele de diferite tipuri sau tortul diplomat.

4. Miorita

Miorita satisface orice pasionat de mancare romaneasca, pentru ca are un meniu generos, care include o gama larga de preparate. Mancarurile din carne sunt bine reprezentate, astfel ca aici gasesti miel, porc, vita, pui si vanat. Poti servi tocanita de miel fragezit in vin rosu, muschi de vita pe gratar, rulou ciobanesc cu cotlet de porc, ciulama de pui cu mamaliguta, dar si friptura de cerb ori tocanita de mistret. Nici ciorbele traditionale nu lipsesc, meniul incluzand ciorba de perisoare, ciorba de afumatura sau ciorba de legume. Preparatele din peste sunt si ele prezente, astfel ca poti manca aici un pastrav la gratar sau o saramura delicioasa de crap.

Mancarea romaneasca este excelenta, insa nu este nevoie sa mergi la restaurant ca sa te bucuri de ea. O poti comanda acasa, de la unul dintre cele 4 restaurante pe care ti le-am prezentat. Livrarea de mancare acasa in municipiul Timisoara se face rapid, astfel ca o poti savura calda, in confortul casei tale.