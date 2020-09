Modul in care oamenii isi petrec timpul liber si viata in societate s-a schimbat mult in ultima vreme. Specialistii au aceasta parere demonstrand cu argumente clare ca tehnologia este cea care a facut acest lucru posibil. Gadgeturile sunt portabile, usor de folosit, distractive, cu un design inedit, asa ca, in scurt timp, au patruns in traiul zilnic. Astfel, toata lumea si-a legat existenta de prezenta acestor dispozitive conectate la Internet, care aduc cu sine numeroase informatii si posibilitatea de a intra intr-o lume mult mai mare si mai bogata, cea virtuala.

Scoala presupune folosirea tehnologiei de ultima ora. Nu e de mirare ca multe cadre didactice au introdus in procesul de predare-invatare-evaluare diferite dispozitive si gadgeturi performante, in incercarea de a transmite cat mai multe informatii elevilor. Fie ca este vorba despre folosirea lor in scoala, fie in viata de zi cu zi, la diferite activitati necesare pregatirii profesionale sau vietii de familie, multi profesori, invatatori sau educatori au preferat dispozitive care sa ii ajute si sa-i conecteze la realitatile societatii actuale.

Iata ce gadgeturi prefera sa foloseasca profesorii, invatatorii sau educatorii!

Telefonul mobil este cel mai folosit gadget intr-o scoala, oferind din plin posibilitatea de a mentine legatura cu familia sau cu prietenii, dar si de a fi utilizat pentru a avea acces instant la numeroase informatii utile pentru procesul instructiv-educativ. Multi prefera sa-si protejeze smartphone-ul cu o husa pentru telefon performanta, dorind sa se asigure ca nu vor risca sa-l deterioreze partial sau total;

Laptopul este un alt dispozitiv care se regaseste in dotarea oricarui cadru didactic, pentru ca acesta are nevoie de numeroase documente sau de accesul direct la site-urile cu stiri sau la forumurile profesorilor, acolo unde sunt schimbate informatii, se afla noutati interesante etc. Cu ajutorul laptopului, multi dascali au fost aproape de elevi pe durata Starii de Urgenta, atunci cand prichindeii au ramas acasa, oferindu-le posibilitatea de a fi permanent in contact, iar acest lucru continua si in prezent, in noul an scolar, deoarece cadrele didactice vor desfasura lectii online de la scoala pentru unii elevi ramasi la domiciliu din diferite cauze;

Boxele fara fir sunt obiecte aflate in topul preferintelor cadrelor didactice pentru ca le permite sa le poarte oriunde, nu doar sa fie mutate dintr-o camera in alta. Claritatea exceptionala a sunetului si posibilitatea de a le folosi in interior si exterior, de a fi montate de perete sau prinse in diferite posturi, de a fi utilizate in cadrul lectiilor i-au cucerit de la prima folosire;

eBook Reader-ul este un alt gadget util dascalilor care si-au creat propriile biblioteci virtuale, usor de transportat in orice loc, chiar si atunci cand merg la scoala. Unii marturisesc faptul ca sunt incantati de dispozitiv si pentru ca au sansa de a citi in orice moment liber: in pauzele de la serviciu, cand fac naveta cu diferite mijloace de transport in comun etc;

Castile bluetooth au devenit modalitatea ideala de a se relaxa dupa ce revin de la scoala, dar cadrele didactice le utilizeaza des si cand au diferite conferinte sau sedinte profesorale, bucurandu-se nespus de confort maxim pe intreaga durata a folosirii lor.

In concluzie, tehnologia moderna este din ce in ce mai prezenta in viata tuturor, devenind obligatorie chiar in lumea scolara, mai ales in cazul profesorilor si elevilor care sunt nevoiti sa pastreze permanent contactul cu informatia.

