TOP 5 instrumente necesare pentru educarea online a prescolarilor

Problemele cauzate de epidemia de Covid-19 in toata lumea a obligat si societatea romaneasca sa accepte ca educarea online a copiilor trebuie sa devina realitate cat mai curand, astfel incat cei mici sa nu fie lipsiti de cunostintele necesare pentru a evolua si a ajunge adulti informati si responsabili.

Cadrele didactice sunt primele care au inteles acest lucru si au incercat inca din martie sa ofere copiilor tot ce au nevoie prin crearea unor lectii atractive chiar in mediul online, fara sa uite de mijloacele de invatamant clasice. Astfel, nu este deloc curios faptul ca la gradinitele online s-au folosit diferite carti pe care cei mici le-au folosit cu ajutorul parintilor. Un exemplu in acest sens este Colectia Bebe Invata de la Litera, o carte cu 100 de animale si peste 50 de ferestre care ascund diferite informatii si cuvinte noi, usor de folosit pentru micutii de la cresa si de la grupa mica de gradinita.

Iata ce alte instrumente folosesc cadrele didactice pentru invatamantul online al prescolarilor!

Intr-adevar, exista in continuare o multime de neajunsuri cu privire la educatia realizata online, mai ales in ceea ce priveste prescolarii, cum ar fi: dificultatile tehnice, lipsa cunostintelor necesare pentru a invata cu ajutorul tehnologiei, diferite interdictii pe care le au din partea parintilor, etc. Cu toate acestea, cu putin ajutor si cu implicarea adecvata din partea educatorilor, totul poate fi posibil. Cum? Apelând la o serie de modalități!

Tehnologia de ultima ora a inceput sa fie acceptata de educatori, invatatori si profesori. Majoritatea a invatat sa o foloseasca si sa inteleaga ca de ea depinde formarea elevilor. Desi ritmul de invatare al cadrelor didactice in utilizarea computerelor, laptopurilor si tabletelor nu a fost unul prea rapid, totusi, se observa cum cei mai multi au reusit sa descopere tainele tehnologiei. Platformele online sunt extrem de benefice in aceasta perioada sumbra din istoria invatamantului romanesc. Educatorii au preferat folosirea Google Meet pentru desfasurarea orelor online, utilizand toate instrumentele puse la dispozitie. Ajutorul parintilor a fost, este si va fi obligatoriu pentru buna desfasurare a activitatii didactice, indiferent ca este vorba despre cea realizata in scoala, in mod fizic, sau despre scoala online . Suportul lor este important mai ales cand vine vorba despre prescolarii care nu se pot descurca singuri in folosirea aparaturii si nici nu vor reusi sa rezolve diferitele cerinte. Lucrul individual este pus in centrul lectiilor desfasurate de educatori in aceste vremuri tulburi, chiar si cand vine vorba despre prezenta fizica la gradinita, acolo unde cei mici trebuie sa accepte distantarea fata de colegii lor. Astfel, cadrele didactice incearca sa le ofere tot felul de activitati distractive si educative prin intermediul Internetului. Jocurile online au reusit sa captiveze atentia prescolarilor si sa-i indemne sa invete lucruri interesante, intr-un mod potrivit varstei lor. Unele dintre ele sunt mult mai atractive decat cele realizate in clasa de gradinita alaturi de ceilalti copii, asa ca educatorii obtin rezultate foarte bune utilizând noi mijloace de invatare.

In concluzie, indiferent de problemele cu care se confrunta societatea romaneasca, procesul instructiv-educativ trebuie sa continue pentru a reusi sa pregateasca adulti competenti, chiar daca acest lucru inseamna mutarea scolii in mediul online.

