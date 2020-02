Top 5: Magazine de haine online 2020 – Cele mai bune magazine de haine online din Romania

Achizitionarea de haine online (magazine de haine online) este foarte usoara, pentru a fi siguri ca achizitionati haine de pe site-uri ce sunt bune, astazi am pregatit un top pentru magazine de haine online, haine ce pot fi mai ieftine decat in magazine fizice datorita faptului ca nu se mai consuma bani pentru expunere.

Eu imi achizitionez haine online din cauza faptului ca acest lucru este avantajos, bine-inteles, mai sunt si zile in care umblu prin mall-uri, dar in general cand vad ceva online imi cumpar.

Eu am mai multe magazine ce le urmaresc pentru a-mi mari garderoba in fiecare luna, site-urile sunt pentru femei si barbati asa ca succes in a avea comenzi bune cu magazinele recomandate de mine mai jos.

Nota: Am luat multe tepe online, magazine recomandate de mine sunt printre cele mai bune din mediul online, la acestea nu am avut probleme pana acum. Va astept cu recomandari la rubrica de comentarii.

Magazin online popular, acesta livreaza haine online la preturi foarte bune, calitatea produselor este una exceptionala.

Answear. este cel mai puternic retailer online de modă din Polonia, acum prezent și în România. Answear și-a creat reputația pe baza unor valori de la care nu ne îndepărtăm – We care and We try harder! Experții Answear călătoresc mereu pentru a descoperi cele mai potrivite creații din cele mai recente colecții ale brand-urilor de top.

Magazinul vine cu un portofoliu de produse 100% originale de la peste 200 de branduri premium, 50 RON reducere la prima comandă, transport și retur gratuit și multe alte beneficii menite să le ofere clienților answear siguranța și satisfacția cumpărăturilor online.

Cu siguranta acest magazin îsi merita locul, ca fiind pe locul 1 în topul celor mai bune magazine de haine online.

Magazinul online modlet.ro ofera clientilor o varietate de produse la categoria incaltimente, acestia ne ofera posibilitatea de a achizitiona in special pentru dama, produse pentru toate anotimpurile.

Modlet.ro (incaltaminte pentru femei si barbati). Unul din magazinele cu cea mai mare ascensiune in 2017 cu peste 200.000 de comenzi livrate, peste 200.000 fani pe facebook. Colectii noi de incaltaminte in fiecare saptamana. Preturile sunt foarte accesibile, toate produsele sunt pe stoc iar livrarea se face de pe o zi pe alta.

Ceea ce este interesant este ca accesiunea continua si in 2018 fiind unul dintre cele mai puternice magazine online pentru incaltaminte de femei.

Motivul pentru care aleg wildfashion? Ei bine…

WildFashion vine în sprijinul femeilor sofisticate, sexy, energice si care vor sa fie remarcate prin stilul vestimentar. Gama de produse pe care o punem la dispozitia clientilor este mereu în randul noilor tendinte, uneori chiar cu un pas inaintea lor.

– preturi fara concurenta;

– toate produsele sunt in stoc si se livreaza in 24 ore clientilor;

– cele mai multe si diverse modele pentru toate produsele ( peste 10.000 de

modele);

– comercializam cele mai cunoscute branduri fashion (Zara, Bershka, Mexx,

Stradivarius, Livia Corsetti, Tally Weijl, Sisley, Mango, Tom Tailor,

Pimkie, Triumph);

– saptamanal aducem marfa noua;

– livram in toata tara si in Uniunea Europeana;

– transport in 24 ore prin curier rapid, inclusiv sambata;

– asiguram plati de tip ramburs, cu cardul, prin PayPal sau prin transfer bancar;

– servicii ireprosabile de customer care.

Ei bine, acest magazin online de haine este foarte interesant pentru femei, dar si pentru noi, barbatii, atunci cand vrem sa facem un cadou dragut.

Acesta nu este cel mai popular magazin online de îmbracaminte, însa sigur îsi merita locul în acest top, si nu vorbim de sansa, am comandat de 3 ori de pe acest site, de fiecare data am primit rezultate bune calitate exceptionala.

Dupa cum am mai spus magazinul nu este unul extrem de popular, nu se poate lauda cu o oferta de peste 5.000 de produse si peste 150 de branduri renumite care pot acoperi printre cele mai exigente gusturi ale pasionatilor de moda. La dyfashion.ro gasesti articole de îmbracaminte, încaltaminte si accesorii de la brandurile tale preferate: ZAPS, Sunwear, Vero Moda, Jack&Jones, Selected, Puma, Tommy Hilfiger, s.Oliver, US POLO, Only, Marco Tozzi, etc., precum si toate brandurile preferate de copii (Disney, Minions, Trollkids, Monster High, Spiderman, Cars, Frozen, etc.

5. H&M/ZARA/Bershka

Nu are rost sa scriu despre aceste magazine în mod separat, sunt aproape unul si acelasi, aceste magazine online îti va oferi cele mai bune rezultate, alaturi ce celelalte magazine din acest top.

Este imposibil ca în România sa nu fi auzit de Bershka sau M&H, sau mai ales ZARA, aceste magazine fiind tot mai populare în ultimi ani, un lucru foarte bine, aratam ca începem sa ne îmbracam mai bine.

Recomand aceste magazine, pentru calitatea produselor, pretul este într-adevar ceva mai maricel, însa calitatea nu lasa de dorit.

Un mic sfat, aceste magazine sunt foarte bune, pentru a obtine cele mai bune rezultate urmariti cu atentie pasii pentru aflarea marimii S/M/L/XL… Aceste numere nu se potrivesc la aceste magazine si recomand sa va uitati la fiecare produs pentru a nu face nici o greseala, stiu, avem retur gratuit, dar de ce sa pierdem timpul….

Cam acestea sunt recomandarile mele în materie de magazine de haine online, daca v-a placut, va rog dati un share acestui articol, de asemenea puteti lasa un comentariu, daca aveti vreo nelamurire sau doriti sa începeti o discutie.