Top 7 carti potrivite pentru cadouri

Cand vrei sa oferi un cadou, probabil, te gandesti care sunt obiectele universale care se potrivesc tuturor cunoscutilor, prietenilor, dar pe care le poti oferi si mentorilor sau colegilor. Cartile bifeaza toate criteriile de eligibilitate – sunt cadouri pe care le poti oferi in atat de multe ocazii si vor fi apreciate cu siguranta.

Iata 7 carti potrivite atat pentru pasionatii de literatura cat si pentru curiosii din fire sau pentru cei care „navigheaza” prin diverse universuri din confortul propriului fotoliu.

Fictiune – Un veac de singuratate de Gabriel Garcia Marquez

Maestru al fictiunii, Gabriel Garcia Marquez a scris „Un veac de singuratate”, roman pentru care a primit premiul Nobel pentru Literatura in 1982. Romanul spune povestea satului Macondo, întemeiat de Jose Arcadio Buendia. Istoria locului este una tumultoasa si ireala, miticul si realul impletinduse pana in momentul in care cititorul nu mai stie care este linia realitatii. Prospera familie Buedia viseaza si traieste in Macondo, ajungand una dintre cele mai instarite familii din zona si implicandu-se in razboaiele civile din tara. Sapte generatii si un arbore genealogic bogat transforma cartea intr-o capodopera a genului fictiune.

Science fiction – Dune de Frank Herbert

Considerata un SF clasic, Dune – de Frank Herbert – ofera cititorilor un univers complex, dominat de familii de nobili care conduc nu o planeta, ci mai multe, fiecare cu rolul sau precis in galaxie. Actiunea se desfasoara in jurul misteriosului si puternicului adolescent Paul Atrides, cel care va conduce planeta Arrakis, o planeta neprimitoare dar singura sursa de mirodenii. Intrigile si conspiratiile dar si jocurile de putere sunt frecvente si totul se invarte in jurul suprematiei planetei Arrakis.

Carte pentru copii – Micul print, de Antoine de Saint-Exupéry

Sub copertile unui volum pentru copii se ascunde o carte cu valente filozofice. Autorul, un maestru al prozei, isi duce micutii cititori pe mai multe planete pentru a prezenta diferite unghiuri si viziuni despre viata. Micul print este naiv si constata ca adultii sunt complicati si provoaca, mai degraba, probleme, desi solutiile sunt in fata lor. „Ce este esential este invizibil ochilor”, spune Antoine de Saint-Exupéry prin vocea micului print.

Carte istorica – Homo Deus, de Yuval Noah Harari

Cu siguranta, viitorul nu poate fi prezis, insa, Yuval Noah Harari s-a folosit de lectiile trecutului pentru a trasa cateva posibile scenarii ale viitorului. Multe dintre descoperirile secolului XXI sunt, deopotriva, o binecuvantare si un blestem. Oamenii trebuie sa faca alegeri etice si sa inteleaga ca trebuie sa colaboreze, pentru ca anii sa fie in favoarea omenirii, nu in defavoarea sa. Cu notiuni din istorie, psihologie, religii, cartea este minunata si aduce o opinie fundamentata asupra viitoarelor evolutii.

Memorii – Va tineti de glume, domnule Feynman! de Richard P. Feynman

Om de stiinta reputat si profesor carismatic din SUA, Richard P. Feynman isi povesteste viata intr-o nota plina de umor si spirit. Nu doar un bun matematician si fizician, ci si un povestitor desavarsit, autorul trece prin mai multe etape ale vietii sale si spune cum si-a desavarsit abilitatile care l-au ajutat sa lucreze la proiecte secrete ale Americii in prima jumatate a secolului trecut. Pentru Feynman, misterele erau provocari, iar problemele pe care le rezolva cu ecuatii matematice ii erau cel mai la indemana. Autorul a ajuns chiar sa sparga si seifuri prin formule matematice.

Dezvoltarea carierei – The Culture Map de Erin Meyer

Pentru multi, cariera nu mai este limitata de granite. Partenerii de afaceri vin din toate partile globului, fiecare cu bagajul sau cultural. Confruntata, ea insasi, cu aceasta provocare, Erin Meyer este ghidul care le arata oamenilor cum sa navigheze printre diferentele culturale si cum sa faca afacerile sa prospere, in pofida disensiunilor care ar putea aparea din cauza acestora.

Dezvoltare personala- Secretele succesului, de Dale Carnegie

Pentru multe generatii, aceasta carte este una de capatai la capitolul dezvoltare personala. Dale Carnegie si-a transpus experienta manageriala in sfaturi utile si aplicabile. Ofer-o cadou, daca stii ca „adrisantul“ vrea sa investeasca in dezvoltarea sa personala si profesionala.