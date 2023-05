Top 6 filme de neratat dacă ți-a plăcut 365 Days

Dacă ești în căutarea unor filme care să îți aprindă imaginația și să îți ofere o doză de romantism, și suspans, atunci ai ajuns în locul potrivit. În acest articol îți voi prezenta top 10 filme de neratat dacă ți-a plăcut 365 Days, filmul polonez care a cucerit Netflix-ul cu povestea sa incendiară dintre un mafiot sicilian și o directoare de vânzări din Varșovia.

365 Days este un film bazat pe romanul omonim al scriitoarei Blanka Lipinska, care spune povestea lui Massimo Torricelli (Michele Morrone), un membru al unei familii mafiote siciliene, care o răpește pe Laura Biel (Anna Maria Sieklucka), o directoare de vânzări din Varșovia, și îi dă 365 de zile să se îndrăgostească de el. Filmul este plin de scene tensionate și conflicte între cei doi protagoniști, care treptat își descoperă sentimentele unul pentru celălalt.

Dacă ți-a plăcut această serie de filme, și anume 365 Days, 365 Days: This Day, The Next 365 Days și probabil aștepți cu nerăbdare să apară 365 Days 4 dar până atunci ai dori să vezi alte filme similare, care să te țină cu sufletul la gură și să te facă să visezi la iubiri interzise, periculoase și pasionale, atunci citește mai departe. Îți voi prezenta 10 filme care au în comun cu 365 Days tema răpirii, a relației dintre răpitor și victimă, a diferenței de statut social sau de cultură între cei doi iubiți sau a scenelor tensionate explicite. Fiecare film are o scurtă descriere, un trailer și o notă pe IMDb, pentru a te ajuta să îți faci o idee despre el.

Fifty Shades of Grey

Nota IMDb: 4.2/10

Primul film din top este Fifty Shades of Grey, un film bazat pe romanul omonim al scriitoarei E.L. James, care a devenit un fenomen mondial cu peste 100 de milioane de exemplare vândute. Filmul spune povestea lui Anastasia Steele (Dakota Johnson), o studentă la literatură care acceptă să îl intervieze pe Christian Grey (Jamie Dornan), un tânăr miliardar și misterios om de afaceri, pentru ziarul universității ei. Între cei doi se naște o atracție irezistibilă, care îi va duce pe un drum plin de descoperiri și provocări.

Fifty Shades of Grey are în comun cu 365 Days tema relației dintre un bărbat dominant și o femeie supusă, care trebuie să se adapteze la preferințele neobișnuite ale partenerului ei. De asemenea, ambele filme prezintă diferența de statut social și de cultură între cei doi iubiți, care trebuie să depășească obstacolele și prejudecățile celor din jur. În plus, ambele filme conțin scene tensionate, care au stârnit controverse și critici, dar și admirație și curiozitate din partea publicului.

Fifty Shades of Grey este primul film dintr-o trilogie care continuă cu Fifty Shades Darker și Fifty Shades Freed, în care relația dintre Anastasia și Christian se complică și se aprofundează, iar cei doi trebuie să înfrunte secretele și dușmanii din trecutul lui Christian. Dacă vrei să vezi cum evoluează povestea lor de dragoste, nu rata celelalte două filme din serie.

Twilight

Nota IMDb: 5.3/10

Al doilea film pe lista noastră este Twilight, adaptarea cinematografică a romanului omonim scris de Stephenie Meyer. Filmul urmărește povestea de dragoste dintre Bella Swan (Kristen Stewart), o adolescentă care se mută în orășelul Forks, și Edward Cullen (Robert Pattinson), un vampir misterios și atrăgător. Relația lor interzisă și periculoasă este plină de obstacole și suspans.

Twilight și 365 Days au în comun tema iubirii interzise și a diferenței de statut și cultură între cei doi protagoniști. În plus, ambele filme prezintă scene tensionate și conflicte între personaje. Twilight este primul film dintr-o serie de cinci, care continuă cu New Moon, Eclipse, Breaking Dawn – Part 1 și Breaking Dawn – Part 2.

Beauty and the Beast

Nota IMDb: 7.1/10

Al treilea film pe lista este Beauty and the Beast, o adaptare live-action a clasicului Disney. Filmul urmărește povestea Belle (Emma Watson), o tânără inteligentă și curajoasă, care ajunge prizonieră în castelul unei Bestii (Dan Stevens). Pe măsură ce Belle descoperă trecutul misterios al Bestiei și învață să vadă dincolo de înfățișarea lui, se naște o poveste de dragoste neașteptată și emoționantă.

Beauty and the Beast și 365 Days au în comun tema răpirii, a relației dintre răpitor și victimă, și a diferenței de statut social și cultură între cei doi iubiți. De asemenea, ambele filme prezintă scene tensionate și emoționante.

Phantom Thread

Nota IMDb: 7.4/10

Phantom Thread este un film de dramă romantică care explorează povestea de dragoste dintre Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis), un designer de modă exigent și control-freak, și Alma (Vicky Krieps), o tânără chelneriță care îi devine muza și amanta. Relația lor complexă și plină de tensiuni explorează dinamica puterii și a controlului într-un cuplu.

Asemănător cu 365 Days, Phantom Thread prezintă o relație dificilă și tensionată între un bărbat dominant și o femeie care luptă pentru a-și menține identitatea și independența. De asemenea, ambele filme abordează tema diferenței de statut social și cultură între cei doi iubiți.

Secretary

Nota IMDb: 6.9/10

Secretary este un film de dramă romantică care urmărește povestea de dragoste dintre Lee Holloway (Maggie Gyllenhaal), o tânără secretară, și E. Edward Grey (James Spader), avocatul pentru care lucrează. Relația lor de serviciu evoluează rapid într-o relație de dominare și supunere, în care Lee își descoperă plăcerea de a fi dominată.

Secretary și 365 Days au în comun tema relației dintre un bărbat dominant și o femeie supusă, care trebuie să se adapteze la preferințele neobișnuite ale partenerului ei. De asemenea, ambele filme prezintă diferența de statut social și de cultură, care trebuie să depășească prejudecățile celor din jur. În plus, ambele filme conțin scene tensionate și explicite, care au stârnit controverse și critici, dar și admirație și curiozitate din partea publicului.

Blue is the Warmest Color

Nota IMDb: 7.7/10

Un alt film pe lista noastră este Blue is the Warmest Color, o dramă romantică franceză care urmărește povestea de dragoste dintre Adèle (Adèle Exarchopoulos), o elevă de liceu, și Emma (Léa Seydoux), o tânără artistă. Filmul explorează transformările emoționale și fizice ale celor două femei, pe parcursul unei relații intime și intense.

Așa cum se întâmplă și în 365 Days, Blue is the Warmest Color prezintă o poveste de dragoste plină de pasiune, cu personaje care își descoperă identitatea și sexualitatea în contextul unei relații complexe. De asemenea, ambele filme abordează tema diferențelor de cultură, precum și scene controversate.