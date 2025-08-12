Top telefoane Samsung la baterie în august 2025: S23 Ultra conduce, urmat de Galaxy A15 LTE și M51

Dacă autonomia e criteriul numărul unu când îți alegi telefonul, iată veștile bune. Conform rezultatelor DxOMark transmise pentru luna august 2025, Samsung Galaxy S23 Ultra este campionul mărcii la capitolul baterie, cu un scor de 142. Pe locul al doilea intră surprinzător de sus Galaxy A15 LTE, la 137 de puncte, iar podiumul e închis de veteranul Galaxy M51 cu 136. Merită notat clar că seria Galaxy S25 nu are încă rezultate în aceste teste, deci nu apare în clasament.

Lista întreagă scoate în față un lucru simplu și ușor de trecut cu vederea când ne uităm doar la vârfuri de gamă. Modelele accesibile și midrange din familia Galaxy A domină topul la autonomie, adică exact telefoanele cumpărate pentru drumuri lungi, muncă de teren sau pur și simplu pentru liniștea că ajungi seara cu baterie.

Ce reiese din clasament

Privind ordinea, se vede contrastul dintre flagship și midrange. S23 Ultra stă foarte bine, însă imediat după urcă rapid terminale din seria A. Diferența interesantă apare între versiuni LTE și 5G. A15 LTE strânge 137 puncte, în timp ce A15 5G coboară la 127, un detaliu util pentru cei care nu depind de 5G și vor autonomie cât mai mare. La fel, apar și alte modele 5G din gama A cu scoruri mai jos decât fratele LTE din listă. Nu e un verdict universal, dar în contextul acestor rezultate, conectivitatea și setările hardware par să cântărească vizibil la baterie.

O altă observație ține de generații. M51, un model mai vechi, rămâne printre primele trei. Asta arată că autonomia nu e automat mai bună doar pentru că un telefon e mai nou. Contează rețeta totală, de la optimizări până la felul în care e gândit produsul. Pe de altă parte, pliabilele Z Fold5 și Z Flip5 nu prind topul fruntaș, cu 114, respectiv 109 puncte, semn că formatul cu ecrane mari sau duale cere încă niște compromisuri la anduranță. Iar la generația S24, Ultra obține 130 de puncte, dar S24+ și S24 pe Exynos stau mai modest, cu 109 și 107.

Pentru publicul din România, mesajul practic este simplu. Dacă vrei un Samsung care să te țină mult departe de priză, gama A rămâne un pariu solid, iar A15 LTE e un exemplu clar în zona de buget. Dacă îți trebuie putere, cameră și autonomie foarte bună laolaltă, S23 Ultra rămâne etalonul din această listă. Dacă te tentează foldable-urile, sunt excelente ca experiență, însă la drum lung vei încărca mai des. Tendința se potrivește cu ce vedem de obicei și la alți producători: modelele de mijloc, cu specificații echilibrate, reușesc adesea să stoarcă mai multă viață din aceeași baterie decât vârfurile împinse spre performanță.

Mai jos ai ierarhia detaliată a modelelor Samsung menționate, cu scorurile de autonomie:

Samsung Galaxy S23 Ultra 142

Samsung Galaxy A15 LTE 137

Samsung Galaxy M51 136

Samsung Galaxy S23+ 134

Samsung Galaxy A72 130

Samsung Galaxy S24 Ultra 130

Samsung Galaxy A34 5G 129

Samsung Galaxy A23 5G 129

Samsung Galaxy A15 5G 127

Samsung Galaxy A13 5G 125

Samsung Galaxy A55 5G 121

Samsung Galaxy A14 5G 117

Samsung Galaxy Z Fold5 114

Samsung Galaxy A54 5G 113

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Snapdragon 111

Samsung Galaxy S24+ Exynos 109

Samsung Galaxy Z Flip5 109

Samsung Galaxy S23 109

Samsung Galaxy S21 5G Snapdragon 108

Samsung Galaxy S24 Exynos 107

Concluzia e curată. În august 2025, dacă autonomia e prioritatea ta, ai opțiuni bune în zona midrange și un reper clar pe segmentul high-end. Iar dacă aștepți verdictul pentru seria S25, încă nu există teste publicate în setul de date folosit aici. Până atunci, clasamentul de mai sus oferă o imagine realistă despre ce merită urmărit în magazinele de la noi când criteriul decisiv este cât de mult ține bateria.