Tot ce trebuie sa stim despre ochelarii de soare Fendi

Brandul de designer Fendi a fost fondat intr-un orasel numit del Plebiscitom din Italia de un cuplu proaspat casatorit pe nume Edoardo si Adele Fendi.

Domnul si doamna Fendi au deschis un mic magazin specializat in articole din piele si au devenit renumiti pentru genti si blanuri de inalta calitate si pentru priceperea care a fost investita in realizarea produselor. Ca un duo de design, au devenit rapid un mare succes, iar magazinul a fost incredibil de popular si profitabil.

Stimulati de noul lor succes, cuplul Fendi a avut ambitia de a dezvolta compania si de a extinde liniile de produse. Prin urmare, au decis sa deschida un magazin mai mare in Veneto. Pe masura ce afacerea Fendi s-a extins, marfurile notoriu de inalta calitate au devenit si mai populare si oamenii ar vizita din zone aflate departe de zona in care era situat magazinul lor. Femeile italiene erau in mod deosebit pasionate de stilul rafinat pe care l-a dezvoltat Fendi si in curand a devenit brandul extrem de la moda si elegant in care sa fie vazut.

Anul 1966 a marcat un pas semnificativ pentru Fendi, deoarece acesta a fost anul in care brandul a lansat prima sa linie couture, care a fost conceputa de designerul iconic Karl Lagerfeld, care este acum directorul de creatie al Chanel. Aceasta linie a ridicat in mod semnificativ profilul Fendi si a stabilit-o ca un favorit ferm pe harta couture de inalta moda, creand un nume mult cautat si de inalta clasa pentru brand. Linia a fost extrem de populara si a permis ca numele Fendi sa fie raspandit la nivel international.

Fendi a devenit sinonima cu esenta glamourului A List, ochelarii de soare falsi ray ban, mai ales urmand linia de genti care au fost considerate rapid accesoriul fierbinte al vedetelor de la Hollywood. Geanta Fendi Spy este unul dintre cele mai emblematice produse Fendi. In anii 1980, Fendi si-a extins si mai mult liniile datorita succesului produselor lor gata de purtat si a proiectat o gama larga de paltoane, rochii, blugi, palarii, ochelari de soare Cartier, pantofi si accesorii, inclusiv colectia de ochelari de soare.

Stralucirea reflectata de lumina soarelui pe nisip, apa, zapada si drum poate provoca adesea iritatii si oboseala oculara. Unghiul de polarizare si radianul lentilei polarizate sunt proiectate pe principiul opticii de precizie. Aceasta reflectare neregulata a luminii poate fi aranjata si filtrata eficient. Filmul polarizant este folosit pentru a elimina in mod eficient lumina puternic reflectata, lumina imprastiata si este folosit pentru atenuarea preferentiala a efectului de lumina albastra. Lumina este mai blanda, astfel incat oamenii au un camp vizual mai clar. Cu materiale speciale rezistente la caldura, lentila este mai rezistenta la temperaturi ridicate. Chiar si la 100 de grade Celsius, lentila nu este deformata. Este potrivit pentru utilizare in diverse medii. Lentilele de protectie antireflex sunt lentile care sunt acoperite cu un strat subtire de fluorura de magneziu pentru a preveni reflectarea luminii stralucitoare, permitandu-va sa vedeti mai clar si fara interferente de la lumina puternica. Exista lentile colorate, lentile vopsite, cleme pentru ochelari de soare, lentile pentru conducere nocturna, lentile care schimba culoarea potrivite atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, si lentile polarizate cu o vopsea speciala adaugata lentilelor in directia verticala pentru a filtra razele dure ale soarele pe apa, pamant sau zapada in directii egale.

O pereche de ochelari de soare FENDI buni pot filtra pana la 97% din lumina care intra in ochi pentru a evita deteriorarea. Anumite suprafete, cum ar fi apa, reflecta multa lumina, iar petele luminoase rezultate pot incurca vederea sau pot ascunde obiecte. Ochelarii de soare buni pot elimina complet aceasta stralucire folosind tehnologia de polarizare. Unele frecvente estompeaza ochiul, in timp ce altele sporesc contrastul. Pentru a va face ochii sa se simta mai confortabil atunci cand soarele straluceste, alegeti nuante care blocheaza intre 70% si 90% din soare. Acesti ochelari de soare, care absorb cu succes aproape 75% din lumina vizibila, protejeaza ochiul de deteriorarea luminii albastre. Fendi adopta o abordare unica si atenta a fiecarui detaliu al fiecarei perechi de ochelari de soare mici. Ei trateaza fiecare detaliu ca pe o piesa de arta de finalizat. Aspectul de baza al ochelarilor de soare Fendi cu rame geometrice readuce stilul american din anii 1950 in centrul tendintei de astazi. Fiecare dintre ochelarii de soare Fendi are o senzatie silentioasa, ritmica, iar atunci cand purtati ochelarii de soare, continutul poate fi vazut clar. Ele nu pot fi retinute in cap si nici prea largite, deoarece ar interfera cu confortul vizual.

Cand vine vorba de a face o impresie de durata, nimeni nu o face mai bine decat Fendi. Colectia lor extinsa de ochelari si ochelari de soare este plina de surprize subtile care ii fac pe oameni sa faca o dubla luare. Fie ca este vorba de imagini florale minuscule impodobite in coltul ochilor de pisica sau de logo-ul Fendi dublu F pe laterale, fiecare pereche de rame ofera ceva unic.

Ochelarii de soare rotunzi supradimensionati Fendi au devenit aspectul emblematic al vedetelor, asa cum se vede pe minunata Lady Gaga. Noii ochelari de soare cu ochi de pisica Orchidea au fost purtati si pe numeroase piste, purtati de cantareata Cheryl la Cannes si de actrita Keira Knightley. Brandul a avut un succes urias cu colectiile lor de ochelari de soare, care devin mai atragatoare cu fiecare an care trece.