Totul despre Galaxy S20 FE: Lansare, pret si specificatii

Galaxy S20 FE este mai simplu și mai ieftin decât alte telefoane din linia Samsung Galaxy S20. Acronimul care îi însoțește numele înseamnă Fan Edition, ceea ce înseamnă că este tocmai un smartphone pentru cei care apreciază specificațiile dure, dar cu o valoare mai accesibilă – fanii mărcii -. În fișa sa tehnică, procesorul, camera triplă și bateria de mare capacitate atrag atenția.

Un alt punct culminant al modelului îl reprezintă opțiunile de culoare: naval (bleumarin), alb, lavandă (liliac), mentă (verde deschis), roșu și portocaliu. Telefonul mobil a sosit în țară în noiembrie 2020. Rămâne la mare căutare. În rândurile următoare, aflați tot ce este relevant despre Galaxy S20 FE.

Ecran și design

Pentru a costa mai puțin, unele caracteristici ale smartphone-urilor S20 au fost sacrificate. În Galaxy S20 FE, de exemplu, sticla din spate cedează locul plasticului. În plus, ecranul are o rezoluție mai mică: Full HD + (1080 x 2400 pixeli), care este, de asemenea, considerat bun. Pentru a evita zgârierea ecranului, modelul are protecție Gorilla Glass 6 .

Panoul Super AMOLED are 6,5 inci, la fel ca Galaxy S20 . În plus, camera este încorporată în ecran , făcându-l să pară mai modern și în conformitate cu smartphone-urile lansate recent. Și cu o rată de reîmprospătare de 120 Hz , ecranul Galaxy S20 FE tinde să prezinte imagini mai fluide, ceea ce este deosebit de bun în videoclipurile cu scene de acțiune sau jocuri, de exemplu.

Camere

Camera triplă este unul dintre punctele culminante ale lui S20 FE. Aspectul senzorilor este similar cu cel al lui Galaxy Note 20 , cu un obiectiv principal de 12 MP (f / 1.8), ultra larg de 12 MP (f / 2.2) și teleobiectiv de 8 MP (f / 2.4). În acest fel, smartphone-ul poate realiza atât unghi larg cât și imagini mai apropiate.

De fapt, ceea ce ajută în acest al doilea caz este zoomul optic de până la 3x. Și pentru a vă apropia și mai mult, este posibil să activați zoomul digital de până la 30x. Ceea ce ajută la menținerea calității imaginii este stabilizarea optică a imaginii (OIS), pentru fotografii mai clare.

Când faceți selfie-uri, Galaxy S20 FE are o cameră de 32 MP cu o deschidere de f / 2.2. În ceea ce privește videoclipurile de pe camera principală, o puteți face în mișcare lentă cu până la 960 de cadre pe secundă ( fps ) în HD, pe lângă înregistrarea 4K normală cu până la 60 fps.

Performanță și stocare

Un alt punct care iese în evidență în fișa tehnică a Galaxy S20 FE este procesorul. Exynos 990 este la fel ca celelalte modele Galaxy S20. Cipul Samsung are opt nuclee de până la 2,73 GHz și performanța sa nu ar trebui să lipsească în sarcinile de zi cu zi și chiar în jocuri.

Cu toate acestea, smartphone-ul a suferit accidente și încetineală in testele analistilor. Este posibil ca o parte din aceste probleme să fi fost corectată cu actualizări ulterioare ale sistemului.

În plus, dispozitivul are versiuni de 6 GB și 8 GB RAM , care, de asemenea, tinde să fie suficientă pentru multitasking. În ceea ce privește stocarea, acesta variază între 128 GB și 256 GB, iar pentru extindere puteți cumpăra separat un card de memorie ( microSD ) de până la 1 TB.

Baterie

Capacitatea Fan Edition a fost de 4.500 mAh , la fel ca Galaxy S20 Plus . Potrivit Samsung, acest lucru este suficient pentru până la 17 ore de redare video sau 14 ore navigând pe internetul 4G.

În plus, modelul are tehnologie Wireless PowerShare , care vă permite să reîncărcați un alt dispozitiv prin aproximare. S20 FE este, de asemenea, compatibil cu un încărcător rapid de 25W.

Versiunea Android și funcții suplimentare

Cu Android 10 din fabrică, Galaxy S20 FE va primi actualizări până la Android 13 , conform producătorului. În ceea ce privește caracteristicile suplimentare, smartphone-ul are un cititor de amprente, conexiuni NFC , ideal pentru plăți prin abordare, Bluetooth 5.0 și Wi-Fi 6 , care are o latență redusă.

Cu toate acestea, Galaxy S20 FE nu are un port P2 (3,5 mm) pentru căști . Și pentru a proteja dispozitivul de stropi de apă și praf, acesta are IP68 . Potrivit Samsung, rezistența este de până la 1,5 metri de apă timp de până la 30 de minute.

Preț

Modelul de 128 GB cu 6 GB RAM a ajuns în Romania pentru 2.400 de lei, în timp ce modelul de 256 GB cu 8 GB a costat 2.600 de lei în anul lansării. Cu toate acestea, în magazinele online este deja posibil să îl găsiți la un pret mai mic.