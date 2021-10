Tot ce stim despre Pixel 6 lansare, pret, specificatii si alte informatii ce te intereseaza cu adevarat despre telefonul de la Google. Vom afla cum arata acest telefon, daca il putem cumpara din Romania, si la ce pret il vom putea cumpara, de asemenea, cand telefonul va fi lansat, vom adauga informatii oficiala in acest articole.

UPDATE 19/10/2021

Telefoanele au fost lansate, puteti citi detalii oficiale care includ pret si specificatii despre Google Pixel 6, standard accesand acest link si Google Pixel 6 Pro accesand acest link.

Strategia Google pentru ultimele sale smartphone-uri ne-a surprins acum câteva luni. Pixel 5 și Pixel 4a 5G au fost prezentati aproape în același timp, cu specificatii destul de similare. Și firma Mountain View a ales să-și echipeze pilotul său, Pixel 5, cu un SoC Snapdragon 765G de gamă medie, mai degrabă decât cu un cip high-end. O reorientare care vizează reducerea costurilor și, prin urmare, a prețului produsului final. O altă ciudățenie, Pixel 5 nu a fost însoțit de un model XL echipat cu un ecran mai mare, așa cum a fost cazul generațiilor anterioare. Prin urmare, suntem curioși să știm ce ne rezervă Google anul acesta cu Pixel 6.. Și ar trebui să existe în continuare câteva surprize cu acest model viitor.

Pixel 6 Pret

Google ar oferi Pixel 6 pret la un preț de pornire de 649 € în Europa. La rândul său, Pixel 6 Pro va fi vândut la un preț de 899 € pe piața europeană. Aceste tarife au fost confirmate de o reclamă difuzată din timp în Australia. Rețineți, de asemenea, că Google a început deja să ofere cupoane de reducere pentru viitorul său Pixel 6 în unele țări.

Pentru orice precomandă a lui Pixel 6 pret din 19 până în 27 octombrie, Google va oferi o căști Bose 700, în valoare de 279,99 euro. Când Pixel 5 a fost lansat anul trecut, Google a oferit și o cască Bose QC 35 II, totusi ne imaginăm că această ofertă va fi disponibilă in tarile in care Google Pixel vor fi lansate oficiale, deocamdata Romania nu este inclusa pe aceasta lista.

Ar fi planificate mai multe culori pentru fiecare smartphone: Stormy Sky, Light Rain și Cotton Candy pentru Pixel 6 și Stormy Sky, Light Frost, Golden Glow și Soft Sage pentru Pixel 6 Pro.

Cu Pixel 6 lansare, Google va prezenta și un nou abonament numit Pixel Pass. Ar fi similar cu pachetul Apple One și ar include toate serviciile plătite ale mărcii, inclusiv YouTube Premium și ar permite schimbarea smartphone-urilor Pixel în fiecare an.

Pixel 6 lansare

Google va prezenta Pixel 6 lansare marți, 19 octombrie, la ora 20:00 (ora Romaniei). Brandul a confirmat data recent. Perioada de precomandă va începe din 19 octombrie pentru lansarea pe piață pe 28 octombrie 2021, asta al fel, in tarile in care telefonul va ajunge pe cale oficiala in Romania, inca nu stim detalii.

Pentru prima dată, Google va lansa un Pixel fără încărcător inclus în cutie. Oglindind Samsung și Apple, gigantul Mountain View nu va mai include accesoriul, crezând că majoritatea cumpărătorilor au deja un încărcător. Dacă nu, va trebui achiziționat separat. În ciuda acestei schimbări, Google se așteaptă la vânzări record pentru gama noilor telefone, în special prin parierea pe naționalismul american.

Ce design vor avea noile telefone Google Pixel?

Pixel 6 face o curățare a trecutului cu un design complet nou. În spate, afișează o bandă care se întinde pe întreaga lățime, pe care sunt găzduite cei doi senzori foto și blițul. În plus, nu s-a găsit nicio urmă a senzorului de amprentă pe spatele Pixel 5. Într-adevăr, acesta va fi acum sub ecran. Scanerul este plasat pe partea inferioară a display-ului. O altă noutate, materialele: modelul Pro are un cadru din aluminiu ușor lustruit, în timp ce modelul standard are un finisaj din aluminiu mat . Știm acum, de asemenea, că Pixel sase va marca revenirea recunoașterii faciale pe smartphone-urile Google.

Cu puțin înainte de anunț, Pixel 6 Pro a fost, de asemenea, deja testat de un utilizator, care a distribuit videoclipul pe Twitter. Acest lucru dezvăluie un model PVT (testarea validării producției), adică un prototip aproape final care este produs pentru a se asigura că toți indicatorii sunt verzi și că smartphone-ul poate intra în producția de masă. Deoarece acesta este un prototip, sigla utilizată pe spate nu este cea a Google, dar acum avem o privire mai bună asupra designului smartphone-ului și a curburii ecranului său, care este puțin mai pronunțat decât unii dintre concurenții săi. Toate butoanele sunt bine grupate pe partea dreaptă a smartphone-ului și oferă o cameră selfie într-un punct și trei senzori foto pe spate.

În cele din urmă, după cum a dezvăluit Evan Blass, Google evidențiază rezistența la apă a smartphone-ului său în imaginile sale promoționale. Știm acum că Pixel 6 și 6 Pro vor fi certificate IP68, așa cum este și cazul principalilor lor concurenți.

Ce display va avea noul telefon Google?

Se spune că Pixel 6 la lansare este acoperit cu un ecran AMOLED de 6,4 inci. La rândul său, Pixel 6 Pro ar avea un ecran tactil de 6,71 inci. Definiția imaginii este fără îndoială deja cunoscuta: vom rămâne pe Full HD + 1080p, mai mult decât suficient pentru diagonala așteptată pe noul telefon Google și care are meritul de a nu atrage prea mult pe durata de viață a bateriei.

Pentru rata de reîmprospătare, Google a trecut la 90 Hz de la Pixel 4. Doi ani mai târziu, Google va trece la 120 Hz datorită ecranelor LTPO de la Samsung. Pixel 6 ar fi, prin urmare, echipat cu un ecran FHD + OLED de 120 Hz, împotriva QHD + (3120 x 1440 pixeli) pentru 6 Pro. Ambele smartphone-uri ar avea un mod de afișare Always-On deosebit de eficient din punct de vedere energetic, deoarece rata de reîmprospătare poate scădea la 10 Hz.

O caracteristică introdusă pe Pixel 2 și dispărută din moment ce Pixel 4 ar putea, de asemenea, să revină: Active Edge. Aceasta permite utilizatorilor să lanseze Asistentul Google strângând marginile dispozitivului. Când primesc un apel, este, de asemenea, posibil să îl omiteti cu o singură apăsare. Cu toate acestea, scurgerile despre acesta se contrazic, iar XDA Developers a raportat că versiunea finală a smartphone-ului nu o va folosi în cele din urmă. Cu siguranță va fi necesar să așteptați ca prezentarea să fie clară despre aceasta.

Ce stim despre performanta si memorie?

Google a făcut echipă cu Samsung, un gigant al semiconductorilor cu experiență în proiectarea cipurilor smartphone-urilor, care a câștigat experiență de-a lungul anilor cu cipurile sale Exynos. Acestea au echipat numeroase modele de telefoane mobile ale mărcii, inclusiv Galaxy S și Note de top din gama sa din Europa.

Rezultatul acestei colaborări este SoC-ul Tensor, care se bazează pe un proces de gravare de 5 nm dezvoltat de Samsung cu Exynos 2100. Acest chipset include două nuclee Cortex-X1, două nuclee Cortex-A76 și trei nuclee Cortex-A55 și o GPU Mali-G78. Cu toate acestea, ar trebui să ne așteptăm mai degrabă la performanțe apropiate de cele ale Snapdragon 870, un procesor lansat în ianuarie 2021 și gravat în 7 nm. De atunci, știm că procesorul va fi cu până la 80% mai puternic decât Snapdragon 765G al Pixel 5.

Cipul Tensor a fost, de asemenea, identificat deja pe benchmark-ul Geekbench 5, cu un scor de 414 puncte în single-core și 2.074 de puncte în multi-core, dar versiunea finală ar trebui să fie mai puternică. Listarea a confirmat prezența a două nuclee tactate la 2,8 GHz, două nuclee intermediare la 2,25 GHz și patru nuclee de putere redusă la 1,8 GHz. Vestea proastă este că nu vom avea dreptul la noile nuclee CPU Cortex-X2, Cortex-A710 și Cortex-A510 anunțate recent de ARM și bazate pe arhitectura ARM v9, care va fi totuși prezentă pe cipurile A15, Snapdragon 898 și Exynos 2200.

Pixel 6 lansare va fi neapărat compatibil 5G. Google ar paria pe modemul 5G Exynos 5123 proiectat de Samsung . Acesta este modemul 5G încorporat în Galaxy S20 și Galaxy Note 20. Este compatibil cu milimetrul 5G (mmWave) și 5G sub 6 GHz.

În ceea ce privește memoria, Google a trecut de la 6 la 8 GB RAM de la Pixel la Pixel 5 și ar trebui să rămână la cei 8 GB RAM pentru noul telefon standard. Stocarea ar trebui să înceapă de la 128 GB, cu o posibilă variantă de configurație la 256 GB. Pixel 6 Pro ar avea 12 GB RAM. În cele din urmă, Google ar oferi Ultra Wideband Pixel 6 .

Autonomie si incarcare rapida

Se spune că noul telefon Pixel este alimentat de o baterie de 4.614 mAh, în timp ce versiunea Pro va veni cu o baterie de 5.000 mAh. Dar capacitatea bateriei nu va fi singura care va determina autonomia noului telefon Google. Pentru prima dată, Google ar oferi o reîncărcare rapidă de 30W, departe de cei 18W ai lui Pixel 5.

Smartphone-ul ar fi, de asemenea, compatibil cu încărcarea rapidă de 23W , deoarece un stand Pixel de 23W ar fi lansat alături de smartphone. Acesta din urmă va oferi și 3 moduri de încărcare care se vor adapta nevoilor dvs. actuale. Pixel 6 ar fi limitat la 21 W wireless.

Ce stim despre camera de pe Pixel 6 si Pixel 6 Pro?

Pixel 6 Pro ar trebui să poarte un teleobiectiv de 48 MP IMX586 periscop capabil de zoom 4X și 20X „Super Res Zoom”. La rândul său, Pixel 6 va beneficia doar de un senzor foto dublu format dintr-un obiectiv principal GN1 50 MP semnat Samsung capabil să filmeze în 4K 60 fps și un obiectiv ultra-unghi de 12 MP IMX386. Senzorul principal ar capta cu 150% mai multă lumină în comparație cu senzorul Pixel 5.

În plus, este menționată și prezența unui bliț LED pe senzorul frontal. O premieră pentru Pixeli. Limitată până la 1080p până acum, camera frontală ar putea înregistra în calitate 4K pe Pixel 6. Ar fi un senzor de 8 MP, iar modelul Pro ar avea dreptul la un senzor selfie de 12 MP IMX663. cu un câmp vizual de 94 de grade . Pe scurt, se așteaptă ca Pixel 6 să facă minuni în fotografie.

XDA Developers a dezvăluit, de asemenea, majoritatea noilor funcții foto ale următorului Pixel 6. Am găsi de exemplu un „Magic Eraser, capabil să șteargă orice obiect nedorit de pe o imagine. Potrivit Google, „ radierul magic face ca distracțiile să dispară cu doar câteva clicuri. Eliminați străinii și obiectele nedorite din Google Photos, astfel încât oamenii și locurile pe care le capturați să rămână adevăratele stele. ”Va exista, de asemenea, o caracteristică „ față în față ”care ar permite smartphone-urilor să capteze imagini clare ale subiecților în mișcare.

Pixel 6 și 6 Pro vor primi, de asemenea, o caracteristică „motion blur”, care adaugă „efecte de estompare creativă” fotografiilor, o caracteristică „estetică Nima” care pare să aibă legătură cu realizarea celei mai bune fotografii. precum și o funcție de „lumină temporizatoare” care folosește blițul LED. De asemenea, ar fi posibil să reglați manual balansul de alb sau să utilizați un microfon conectat prin Bluetooth .

Ce versiune de Android vom avea pe Google Pixel 6?

Pixel 6 va fi lansat direct cu Android 12, următoarea actualizare majoră a sistemului de operare mobil așteptat la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie. Această versiune aduce multe schimbări de interfață și design, ar putea fi cea mai importantă evoluție în domeniu din ultimii ani. Setări, bara de notificare, ecranul mereu afișat, ecranul de blocare, ecranul de start: totul se va întâmpla cu noua interfata Material You. Un sistem tematic care se adaptează la wallpaper-ul ales este, de asemenea, în lucru.

Un mod cu o singură mână pentru a utiliza mai ușor cele mai mari smartphone-uri ar trebui să apară, de asemenea. O adăugare care poate face să se creadă că diagonala ecranului Pixel 6 va crește sau că un Pro este planificat, dar aceasta este doar o presupunere. Va exista un mod de joc inteligent, la fel ca pe multe suprapuneri Android deja.

Pentru prima dată, Google va garanta 5 ani de actualizări pe smartphone-urile sale. În plus, firma se va descurca mai bine decât toți concurenții săi, oferind 4 ani de actualizări majore pentru Android. Cu acest suport software extins, gigantul Mountain View ar fi mai aproape de practicile iPhone de la Apple.

FAQ

Cand se va lansa Pixel 6 Telefoanele noi de la Google se lanseaza marti 19 octombrie 2021 printr-un eveniment online ce va fi live pe YouTube. Va fi disponibil Pixel 6 in Romania? Oficial, prin magazinul Google, este prea putin probabil, dar ca in fiecare an, telefoanele Google vor fi disponibile in Romania prin alte magazine precum eMAG, Altex, EvoMag si QuickMobile, dar si in alte magazine. Ce pret va avea Pixel 6 Potrivit surselor de incredere, noile telefoane de la Google vor avea un pret relativ mic, fata de concurenta, totusi, deocamdata nu avem preturi pentru Romania, ci doar pe Europa, preturile incep de la 649 € pentru varianta standard, varianta Pro va fi vândut la un preț de 899 €. In tara noastra vor fi anumite taxe in plus, deci vom actualiza articolul cand vom avea noi informatii.

