Xiaomi pregateste lansarea lui Xiaomi Mi 10 si a făcut valuri în ultimii ani, cu o abordare mai agresivă a expansiunii internaționale și căutând să obțină o adevărată poziție în Europa.

Urmatoarele telefoane flagship pentru 2020 va fi Mi 10 și Mi 10 Pro, pe care compania le-a confirmat.

Xiaomi își lansează deseori telefoanele în patria Chinei înainte de a organiza un eveniment global. Uneori există unele variații – poate în ceea ce privește denumirea – dar în ultimii ani am văzut o oarecare asemanare mai mare în aceste lansări.

În prezent, nu există o dată confirmată de lansare, dar Xiaomi a confirmat că Mi 10 se va lansa în primul trimestru 2020. Banuim că va exista o lansare în China, poate la 11 februarie, urmată de o dezvăluire la Mobile World Congress 2020 la sfârșitul lunii februarie.

Specificațiile scurse au sugerat că prețul Mi 10 va avea prețuri în gama RMB3000 (adică aproximativ £330), în timp ce Mi 10 Pro va începe de la RMB3799, care este în jur de 410 GBP. Probabil că aceste prețuri vor fi ajustate pentru eliberarea globală, dar totuși arată foarte bine pentru cei ce nu vor sa investeasca foarte mult.

Au fost câteva redări și acum câteva fotografii hands-on ale unui dispozitiv care se pretinde a fi Xiaomi Mi 10 Pro 5G. Designul nu aruncă prea multe surprize, deoarece aceasta arată ca o evoluție de la Mi 8 la Mi 9 la Mi 10. De fapt, ar putea fi Mi Note 10 din spate, dar camera din față o este puțin diferita de dispozitivul anterior.

Nu există un scaner de amprente, deci putem presupune că este sub display, în timp ce nu există niciun soclu pentru căști de 3,5 mm.

Am văzut recent lansarea Redmi K30 cu un display de 120Hz și asta pare să fie foarte mult pe trend, așa că ne-am aștepta ca Mi 10 să ofere această rată de actualizare mai rapidă.

În conformitate cu specificațiile scurse pe care le-am văzut, s-ar putea să nu fie cazul. Specificațiile Weibo sugerează că vom vedea un ecran OLED de 6,5 inchi pe ambele dispozitive, dar cu o rată de actualizare de 90Hz. Nu putem să nu simțim că Pro ar putea veni cu ecranul de 120Hz. Specificațiile scurse de la un magazin online sugerează că ecranul este de 6,57 inci.

Unul dintre detaliile confirmate este faptul că Mi 10 va folosi platforma Qualcomm Snapdragon 865. Acest lucru a fost confirmat chiar de Xiaomi la lansarea noului hardware Qualcomm – Xiaomi a confirmat, de asemenea, că va lansa o serie de telefoane 5G, așa că bănuim că acesta va fi un telefon 5G de la lansare, folosind modemul X55.

Cele două versiuni diferite ale acestui telefon ar trebui să se diferențieze de hardware. În timp ce amandoua au aceleași componente de bază, Mi 10 Pro va avea 12 GB RAM, în timp ce Mi 10 va porni de la 8 GB, conform specificațiilor scurse. Vor fi opțiuni pentru 128, 256 GB pe Mi 10, în timp ce Mi 10 Pro va oferi și spațiu de stocare de 512 GB.

Ambele se spune că au o baterie de 4500mAh – lucru pe care l-am auzit acum din mai multe surse -, dar ratele de încărcare vor fi diferite. Mi 10 va avea cablu de 40W și 30 wireless, în timp ce Pro va avea încărcare wireless de 66W și 40W wireless. Asta e super rapid.

Pe partea frontală a camerei, Xiaomi are o performanță impresionantă pentru acest preț. Am văzut recent câteva mișcări ale camerei interesante de la Xiaomi, folosind noul senzor IMX686 de 64 de megapixeli de la Sony în Redmi K30, precum și lansarea unui sistem de 108 megapixeli în Mi Note 10. Se pare că Mi 10 și Mi 10 Pro s-ar putea folosiți din nou aceste camere.

Mi 10 va avea senzorul Sony de 64 de megapixeli, asociat cu camere de 20, 12 și 5 megapixeli, deși nu se cunoaște configurația exactă.

Mi 10 Pro va primi probabil camera de 108 megapixeli, cu camere de 48, 12 și 8 megapixeli. Din nou, aranjamentul nu este încă cunoscut.

Așa cum am menționat, ar putea exista o cameră de perforare în display, iar zvonurile de la magazinul online sugerează că acesta este o configuratie de cameră duală, cu senzori de 32 și 8 megapixeli. Nu este cunoscut dacă aceasta este pentru adâncime sau pentru a oferi un unghi larg.

Nu au fost multe zvonuri, dar aici sunt toate zvonurile care înconjoară Xiaomi Mi 10 până acum.

20 ianuarie 2020: Se presupune că imaginile din link-ul de mai jos sunt cu Mi 10

O descărcare rapidă de fotografii arata că sunt imagini din viața reală cu Xiaomi Mi 10.

18 ianuarie 2020: Afișele scurse sugerează data de lansare din 11 februarie

Apare un afiș cu aspect dubios, susținând că Mi 10 va fi lansat pe 11 februarie, dar designul nu se potrivește cu alte scurgeri pe care le-am văzut.

15 ianuarie 2020: Xiaomi lanseaza display cu 144Hz pentru Redmi K30 5G, va urma Mi 10?

Xiaomi a lansat Redmi K30 care are un display de 144Hz, este acesta un precursor pentru Mi 10 care face același lucru?

10 ianuarie 2020: Un magazin online listează Mi 10, împreună cu o serie de specificații

Un magazin online a listat Mi 10, dezvăluind o serie de specificații pentru telefon, deși nu există nimic care să verifice aceste specificații.

6 ianuarie 2020: Artistul digital creează câteva randări Mi 10 bazate pe specificații scurse

Ben Geskin a produs câteva imagini cu ceea ce ar putea arăta Mi 10 pe baza scurgerilor de până acum.

This is how Xiaomi Mi 10 Pro could look like based on latest leaks pic.twitter.com/u13BsCKylG

— Ben Geskin (@BenGeskin) January 6, 2020