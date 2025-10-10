Primul trailer pentru Cavalerul celor Șapte Regate dezvăluie începuturile unei noi ere în universul Game of Thrones

HBO a lansat primul trailer complet pentru „Cavalerul celor Șapte Regate”, noul serial inspirat din poveștile „Dunk & Egg” de George R.R. Martin. Premiera este programată pentru ianuarie 2026.

Universul Game of Thrones continuă să se extindă. HBO a dezvăluit primul trailer pentru Cavalerul celor Șapte Regate: Dunk & Egg, o nouă serie care explorează istoria Westerosului cu un secol înainte de evenimentele din „Urzeala tronurilor”.

Inspirat din nuvelele scrise de George R.R. Martin, serialul urmărește povestea lui Ser Duncan cel Înalt, un cavaler legendar, și a tânărului său scutier, Egg, care mai târziu devine Aegon V Targaryen. Aventurile lor prin Westeros promit să ofere o perspectivă detaliată asupra lumii dinaintea războaielor și intrigilor din epoca Targaryenilor.

În distribuția principală se regăsesc Peter Claffey în rolul lui Ser Duncan Tall (Dunk) și Dexter Sol Ansell ca Egg. Alături de ei apar Finn Bennett (Aerion Targaryen), Bertie Carvel (Baelor Targaryen), Tanzyn Crawford (Tanselle), Daniel Ings (Ser Lyonel Baratheon) și Sam Spruell (Maekar Targaryen).

Cavalerul celor Șapte Regate marchează al doilea mare proiect derivat din franciza Game of Thrones, după succesul „House of the Dragon”. Trailerul lansat de HBO oferă primele imagini cu atmosfera medievală distinctă, dueluri cavalerești și tensiunea din umbra casei Targaryen, pregătind publicul pentru o nouă aventură epică.