Trailerul Spider-Man 4 a sosit: Tom Holland în noul costum

Marvel Studios a dat drumul motoarelor pentru „Spider-Man 4”, iar primele imagini de pe platou, însoțite de un videoclip promoțional, au fost publicate pe canalele oficiale. În trailerul de culise îl vedem pe Tom Holland în noul costum de Spider-Man, semn că filmările au început serios pentru „„Brand New Day”, cu lansare fixată pe 24 iulie 2026.

Pe scurt, ce e important:

și se alătură distribuției, roluri încă neanunțate. Conform rapoartelor, Hulk (Mark Ruffalo) și Punisher (Jon Bernthal) ar urma să apară, ceea ce anunță un film „all-star”, care nu se limitează la universul tradițional Spider-Man.

De ce contează schimbarea de regie

Trecerea de la Jon Watts la Destin Daniel Cretton poate repoziționa tonul francizei. Cretton vine din zona Marvel unde ritmul, umorul și coregrafia de acțiune trebuie să respire într-un ritm clar, iar asta poate împinge Spider-Man 4 către o poveste mai amplă, mai corală. Faptul că Zendaya și Batalon ar avea apariții mai dozate sugerează o mutare a centrului de greutate: mai mult spațiu pentru explorarea lumii și a mizelor care depășesc cercul restrâns din jurul lui Peter.

Mențiunea de Hulk și Punisher în aceeași poveste cu Spider-Man indică o direcție ambițioasă: un film care leagă fire narative și adună profile foarte diferite ca ton și moralitate. Asta ridică întrebări sănătoase despre conflictul central: dacă pui la masă un erou urban ca Peter Parker cu forța brută a lui Hulk și rigurozitatea neiertătoare a lui Punisher, tensiunile de stil devin parte din spectacol. Iar pentru public, asta înseamnă scene-cheie cu greutate și o miză care poate depăși „salvarea cartierului”.

La noi, Spider-Man e printre super-eroii cu cea mai mare tracțiune, iar un trailer, chiar și „de platou”, e suficient să pornească conversația. Data anunțată – 24 iulie 2026 – plasează filmul în vârful verii, perioadă clasică de blockbustere. Dacă aparițiile lui Hulk și Punisher se confirmă, discutăm de un eveniment de multiplex: exact genul de titlu care aduce public variat, de la fanii Spider-Man la cei ai personajelor mai dure. Pe scurt, pare să fie un capitol de tranziție pentru Peter Parker, dar cu potențial de spectacol mare.

Ce urmărim mai departe

Până atunci, Spider-Man 4 bifează startul cu un teaser onest și promisiunea unei distribuții diverse, un regizor cu expertiză Marvel și o lansare gândită pentru sezonul mare de cinema. Dacă ești fan, merită să ții ochii pe următoarele clipuri – urmează, cel mai probabil, din ce în ce mai mult conținut pe măsură ce filmările avansează.