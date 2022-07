Trei calitati pe care trebuie sa le aiba cele mai bune semnalizatoare rutiere

Efectuarea lucrarilor de renovare sau modernizare, la nivelul carosabilului sau pe trotuar, este o activitate pe cat de utila, pe atat de periculoasa. Este foarte important ca, atunci cand ai o companie care se ocupa cu desfasurarea acestui tip de lucrari, sa te asiguri ca activitatea este semnalizata corespunzator, in asa fel incat siguranta participantilor la trafic sa fie mereu protejata. Pentru ca lucrarile sa fie semnalizate in mod eficient, este obligatorie prin lege utilizarea de semnalizatoare rutiere.

Poate fi vorba despre conuri rutiere, balize directionale sau bariere modulare. Exista chiar si alte variante de solutii pentru semnalizarea lucrarilor. Toate acestea trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de calitate, pentru a putea fi utilizate si pentru a garanta eficienta pe intreg parcursul efectuarii lucrarilor. Iata care sunt cele trei calitati pe care trebuie sa le aiba, fara exceptie, toate semnalizatoarele pe care le utilizezi in cadrul proiectelor tale!

Semnalizatoare rutiere: trei calitati indispensabile

Atunci cand desfasori lucrari la nivelul drumurilor publice sau iti doresti sa delimitezi foarte bine spatii in care ar putea patrunde participantii la trafic, este foarte important sa folosesti semnalizatoare rutiere de calitate. Pentru a putea fi considerate astfel, este necesar ca ele sa indeplineasca anumite criterii ce tin de functionalitate. Fie ca alegi balize directionale, lampi de semnalizare sau conuri rutiere, este foarte important ca acestea sa ofere o serie importanta de beneficii. Iata care sunt acestea!

Vizibilitate optima – rolul semnalizatoarelor este acela de a atrage atentia cu privire la lucrarile desfasurate pe carosabil. Pentru a putea reusi acest lucru, este necesar ca semnalizatoarele sa fie vizibile de la distante mari, la orice ora din zi si din noapte. Tocmai de aceea, trebuie sa achizitionezi modele de dimensiuni potrivite, in asa fel incat sa poata fi observate cu usurinta. Totodata, este foarte important ca semnalizatoarele sa fie colorate in mod corespunzator. De regula, acestea sunt colorate in combinatii de alb cu portocaliu aprins, culori usor de sesizat in orice moment al zilei.

Ergonomie – o investitie inteleapta in semnalizatoare rutiere presupune si alegerea unor modele care sa fie usor de depozitat si de deplasat. Ai putea avea nevoie de ele si in proiecte viitoare, tocmai de aceea este necesar sa alegi unele pe care sa le poti pastra si transporta cu usurinta. Caracterul ergonomic este sugerat si de dimensiunile pe care le au semnalizatoarele. Alege exact variantele suficient de mari pentru proiectele tale, tinand cont de amploarea lucrarilor sau de dimensiunea spatiilor pe care le vrei delimitate.

Flexibilitate – este foarte important si sa alegi semnalizatoare care sa nu provoace pagube, in cazul in care nu sunt observate si intra in contact cu autoturisme sau persoane. Alege sa investesti in solutii produse din materiale plastice, flexibile.

