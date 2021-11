Google a anunțat pe 10 noiembrie că a eliminat numărul de dislike-uri de pe platforma YouTube. Datorită deciziei care este valabilă atât în ​​aplicația mobilă, cât și pe site-ului de partajare video, numărul de dislike-uri nu apare în videoclipurile de pe YouTube. Conținutul poate primi dislike-uri ca înainte dar acum doar proprietarul canalului va vedea câți oameni au dat dislike la un video.

Un grup de dezvoltatori, care există și pe platforma GitHub, unde dezvoltatorii expun proiecte, au creat un plugin care readuce numărul de dislike-uri pe YouTube . Suplimentul numit „Return YouTube Dislike”, care poate fi folosit în browserele bazate pe Chrome, Firefox și JS Userscript, se bazează pe API-ul de date de la YouTube și reactivează vizibilitatea numărului de dislike, arătând numărul total de dislike.

Pentru a recupera numarul de dislike-uri pe YouTube, trebuie să instalați pluginul Return YouTube Dislike. În primul rând, faceți clic pe linkul de aici pentru a ajunge la pagina web a pluginului. Apoi deschideți magazinul făcând clic pe sigla browserului pe care îl utilizați. Apoi apăsați butonul „ Adăugați în Chrome” sau „Adăugați în Firefox” și instalați acest mic software în browser.

Alternativ, îl puteți instala pe iPhone cu sistemul de operare iOS. Dar pentru acest proces, iPhone-ul tău trebuie să fie jailbreken. Dezvoltatorii declară că nu își asumă nicio responsabilitate în acest moment și toată responsabilitatea aparține utilizatorului. Jailbreak, care este similar cu rootarea în Android, vă oferă privilegii suplimentare pe iPhone, care este închis în exterior în sensul software-ului.

După instalarea Return YouTube Dislike, nu trebuie să-l activați în mod special. Pluginul începe să funcționeze automat. Numărul de dislike-uri YouTube vine la videoclipurile pe care le vizionezi pe youtube.com. Dacă încetați să-l mai utilizați, îl puteți dezinstala din pagina Extensii sau Suplimente a browserului. Dar dacă îți pasă de numărul de antipatii, ar trebui să le păstrezi.

Dorința Google de a elimina dislike-urile din YouTube face parte dintr-un efort de a proteja creatorii de „atacuri”. În acest sens, compania a împărtășit următoarele informații în declarația sa:

Ne străduim să oferim un loc în care creatorii de toate dimensiunile mari și mediile pot găsi și împărtăși vocile lor. Am implementat o varietate de funcții și politici pentru a ne asigura că YouTube acceptă interacțiuni respectuoase între spectatori și creatori. La începutul acestui an, am încercat ceva nou pe butonul „dislike” pentru a vedea dacă ar putea ajuta la protejarea creatorilor noștri de hărțuire și la reducerea atacurilor de dislike.

Declara YouTube