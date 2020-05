Daca inca speri ca guvernul american va ridica restrictiile pentru Huawei in 2020, ei bine, avem o veste proasta, Trump a exstins decizia luata in mai 2019 de a nu lasa companiile din America sa lucreze cu anumite companii chinezesti, printre care si Huawei.

In cazul in care ai uitat, Trump a acuzat compania Huawei de spionaj, si asta in ciuda faptului ca si in america se iau mai nou legi ce sunt impotriva confidentialitatii omului.

Desigur, in decizie nu s-a pronuntat numele Huawei, insa este clar, aceasta decizie s-a luat pentru companiile precum ZTE, dupa cum stim decizia a fost luata prin invocarea unei probleme de securitate.

Pe partea de conectivitate, insa, nu se impun alte restrictii.

Acestea fiind spuse, Huawei ii este inca permis să lucreze cu unele companii americane, în mare parte pe domeniul conectivității 5G și al altor echipamente de rețea. Compania are o prezență deosebit de puternică în zonele rurale, ceea ce ar fi afectat în mod nejustificat prin faptul că trebuie să înlocuiască echipamentele Huawei existente.

Departamentul de Comerț al SUA a emis până acum extensii de licențe temporare, dar organizații precum CTIA, asociația comercială pentru industria wireless, se pledează pentru o prelungire mai permanentă din cauza incertitudinii actualei situații. Rapoartele Reuters au susținut că „angajarea continuă și limitată cu Huawei pentru protejarea securității echipamentelor și dispozitivelor de pe piață aduce beneficii consumatorilor americani prin reducerea riscului de a fi supuse unui compromis al dispozitivului”.

Sursa: thenextweb