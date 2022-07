Tun caldura pe gaz. Cum functioneaza si cand este cel mai util?

Atunci cand ai de incalzit o incinta de dimensiuni mari, precum depozitele de materiale, santierele de constructii interioare, atelierele profesionale sau halele industriale, este necesar sa apelezi la solutii speciale. Solutiile conventionale, precum sobele, aerotermele de dimensiuni reduse sau radiatoarele nu reprezinta o solutie, deoarece nu pot produce suficient de multa caldura pentru a incalzi incaperi cu volum atat de mare. In schimb, un tun caldura pe gaz reprezinta solutia ideala. Acesta este foarte convenabil din punct de vedere al consumului, dar mai ales in ceea ce priveste randamentul oferit.

Un tun de caldura genereaza suficient de mult aer cald pentru un confort garantat. Pentru a putea sa alegi un dispozitiv cu adevarat util, este foarte important sa cunosti mecanismul de functionare pe care il au aceste aparate, precum si cateva dintre caracteristicile definitorii. De asemenea, trebuie sa stii si de unde poti sa achizitionezi modelele potrivite pentru nevoile tale. Afla din acest articol cum functioneaza un tun de caldura si care sunt caracteristicile care definesc calitatea acestuia!

Tun caldura pe gaz: caracteristici esentiale

tun de caldura pe gaz

Tunul pe gaz reprezinta un dispozitiv cu structura simpla, dar cu eficienta foarte ridicata. Are in dotare aprindere piezo-electrica si dispune si de sisteme de securitate avansate, prin care este intrerupta alimentarea cu gaz in cazul in care apare supraincalzirea. Pentru a putea functiona la capacitate maxima, este necesar ca incalzitorul sa fie conectat la o butelie cu butan sau gaz propan de pana la 11 kg. Este conceput special pentru a putea fi deplasat cu usurinta, in conditii de siguranta, in asa fel incat sa il poti folosi oriunde ai nevoie. Cele mai bune modele dispun de maner ergonomic, tocmai cu acest scop.

In privinta specificatiilor tehnice, tunurile pe gaz au o putere ridicata si pot sa regleze temperatura in intervale de la 5 pana la peste 50 de grade Celsius. Ele dispun de afisaj digital care arata temperatura. Cele mai performante modele garanteaza debit de aer foarte ridicat, de pana la 500 de metri cubi pe ora. In ceea ce priveste consumul de gaz, acesta difera de la model la model. Un model care ofera un debit de aer de 500 de metri cubi pe ora are nevoie de un consum de 0,98 kg de gaz pe ora.

Tunurile pe gaz au cateva particularitati care le diferentiaza de alternativele existente pe piata, din punct de vedere structural. Spre deosebire de tunurile electrice, variantele pe gaz dispun de cos de evacuare a gazelor. Este vorba despre un burlan care iese in afara spatiului incalzit si prin intermediul caruia sunt eliminate resturile de gaze. Micul dezavantaj creat, in aceste conditii, este reprezentat de faptul ca se pierde o cantitate de caldura. In acelasi timp, posibilitatea de eliminare a gazului nears este echivalenta cu aparitia capacitatii unui tun caldura pe gaz de a fi folosit si in spatii precum grajdurile.

De altfel, in functie de dimensiunea lor, tunurile pot ajunge sa incalzeasca chiar si spatii extrem de intinse, precum sunt halele in care se desfasoara concerte sau alte evenimente. Pe TopStrong.ro gasesti modele de tun caldura pe gaz la preturi excelente si cu proprietati foarte avantajoase. Investeste in variante de calitate, de la producatori de renume, si asigura-te ca incalzesti in mod convenabil orice incapere!