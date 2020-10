Tutorial activare roaming Digi, Vodafone, Orange si Telekom

Te-ai intrebat vreodata care sunt pasii de activare roaming pentru toate retelele de telefonie? Ei bine, atat in tara, cat si in strainatate, activarea este gratuita pe absolut orice retea doar in cazul in care nu sunt utilizate serviciile de date, respectiv voce.

Cea mai mare parte a persoanelor care calatoresc in strainatate, aleg cu desavarsire sa-si activeze roamingul, intrucat se pot bucura oricand de date mobile si semnal in timpul calatoriei si nu numai. Cu toate acestea, nu toata lumea stie cum trebuie activat roamingul si ca acest proces este necesar sa fie efectuat la unele retele inainte de a parasi tara. Asadar, haide sa vedem care este procesul de activare roaming pentru toate retelele, separat:

Activare roaming Digi Mobil

Activarea roamingului pe Digi Mobil poate fi realizata prin mai multe metode, in functie de circumstanta. Iata ce e de facut:

Activare roaming Digi Mobil Romania

Roamingul poate fi activat in orice casierie sau punct de reprezentanta DigiMobil;

Prin apel gratuit la *111# ai optiunea de a activa atat roamingul international pentru voce cat si cel pentru date mobile;

Prin apel la numarul 777 sau la 031.400.7777 (aceste numere sunt apelabile exclusiv numai din reteaua DigiMobil). Mai multe detalii aici: Sesizari si contact serviciul de relatii cu clientii RCS RDS, Digi Mobil

Pasii de urmat pentru parcurgerea procesului de activare roaming Digi Mobil in tara sunt urmatorii (atentie, e nevoie de o conexiune la internet): intrati intr-un browser web si in casuta web tastati urmatoarea adresa digicare.rcs-rds.ro, apoi apasati enter si selectati: Logare -> Administrare servicii (partea stanga) -> Roaming date international sau roaming voce international. Inserati numarul dvs. de telefon, alegeti optiunea pe care o doriti si apasati pe Activare.

In cele din urma, nu mai ramane decat sa restartati telefonul pentru a va conecta din nou la retea cu noile setari.

Dat fiind faptul ca este un serviciu de tip suplimentar, internetul mobil fata de roamingul de voce, trebuie activat printr-o metoda separata, prin bifarea optiunii de Roaming Data din setarile telefonului. Iata ce e de facut:

Activare roaming Digi iOS

Accesați Settings – Cellular – Cellular Data – si activati Data Roaming.

Activare roaming Digi Android

Settings – More – Mobile Networks – Data Roaming sau Settings – Wireless and Networks – Data Roaming sau Settings – SIM cards & mobile networks – International Roaming – bifati Overseas data roaming.

Doar prin intermediul unei cartele compatibile roamingul poate fi activat instant (de exemplu, cele vechi nu sunt compatibile). O alta conditie ar mai fi ca vechimea in retea sa fie de minim 45 de zile. In cazul in care cartela este noua si nu are o vechime de 45 de zile, va trebui ca obligatoriu sa asteptati 1-2 zile, plus creditul sa fie platit (in caz de abonament).

Activare roaming Digi Mobil Italia

Pentru cartelele Digi Mobil Italia (cele care au doua numere, unul de Romania si unul de Italia) serviciul roaming se activeaza automat pe Italia, insa Digi sugereaza sa contactam serviciul de realatii cu clientii ca sa fim siguri ca totul functioneaza corespunzator.

De obice, Digi Mobil Italia se conecteaza automat in propria retea in foarte multe tari, dar pentru faptul ca exista multe cazuri in care acest lucru nu are loc, va fi necesar sa intervenim manual ca sa selectam reteaua.

Activare roaming in reteaua Digi Mobil Spania

Pentru Digi Mobil Spania serviciul de roaming se activeaza in mod automat iar cartela se integreaza in retea de una singura indiferent ca ne aflam in Romania sau in Spania. De altfel, e bine de stiut ca oficial se recomanda apelarea serviciului de relatie cu clientii ca atunci cand iesim din tara sa fim siguri ca roamingul va functiona corect.

Exista cazuri rare in care nu avem parte de inregistrarea automata in retea, astfel incat va trebui sa intram in setarile telefonului si sa urmarim pasii de mai jos:

Meniu – Aplicatii – Aplicatii SIM/Change IMSI – Roaming

In cazul in care detinem cunostinte mai avansate, avem posibilitatea de a selectiona manual conectare alegand reteaua dorita din cele afisate.

Pentru activarea datelor mobile (a internetului) in cadrul roamingului, puteti apela cu cea mai mare incredere la *122# si sa urmam instructiunile conform preferintelor.

Activare roaming Vodafone

Activare roaming Vodafone Romania

In cazul in care ati trecut in revista cele mentionate anterior, ei bine, si in cazul retelei Vodafone, procesul este unul asemanator. Astfel incat, puteti sa activati roamingul prin intermediul a mai multor modalitati:

Apelati la *222#, si alegeti optiunea Roaming si International;

Apelati la *100# si accesati Roaming si International pentru abonament si optiunea International si Roaming pentru Cartela Prepay;

Activare roaming Vodafone din strainatate

Pentru activare roaming Vodafone in strainate, trebuie sa va conectati la internet si sa efectuati urmatorii pasi:

Intrati si va logati in contul My Vodafone -> Contul meu -> Serviciile mele -> International si Roaming.

In cele mai comune cazuri, procesul de activare a roamingului Vodafone international poate sa dureze chiar si 24 de ore.

Activare roaming Orange

Activare roaming Orange Romania

Pentru activare roaming Orange din tara, poti apela la urmatoarele modalitati:

apel gratuit la *100#;

apel gratuit la 200;

apel gratuit la 300;

in orice reprezentanta Orange;

Activare roaming Orange din strainatate

Pentru activare roaming reteaua Orange in strainatate, va fi necesar sa va creati un cont online. In urma savarsirii acestui pas, e nevoie sa accesati ramura Servicii -> International si Roaming si apasati pe activeaza introducand sau selectand numarul de telefon pentru care doriti activare roaming. O alta modalitate este si accesarea sectiunii Contul meu disponibila atat pentru Android, cat si pentru iOS.

In comparatie cu multe alte retele, Orange are la baza o serie de politici diferite atunci cand vine vorba serviciul roaming. Astfel, exista posibilitatea sa ceara taxe in plus cu plata in avans. De obicei, ele se calculeaza in functie de vechimea clientilor.

Activare roaming Telekom

Activare roaming Telekom din Romania

Pentru a activa functia in Romania este suficient sa sunati la serviciul de relatii cu clientii prin intermediul numarului de telefon 1234.

Activare roaming Telekom din strainatate

Daca sunteti client Telekom si doriti sa activati serviciul de roaming din strainatate, este necesar (ca si la retelele mentionate anterior) sa va logati pe site-ul companiei in sectiunea clienti, MyAccount si sa apasati pe Servicii.

Cele mai multe persoane cred ca fiecare operator impune propriile tarife atat pentru internet, mesaje cat si pentru apel. Insa, conform unei directive adoptate de Uniunea Europeana, roamingul este gratuit pentru toate tarile membre.

Informatii suplimentare care pot fi de ajutor atunci cand vine vorba de activare roaming Digi (RCS & RDS)

Daca sunteti sigur pe dvs. ca aveti serviciul de roaming disponibil si activat dar nu dispuneti de semnal indiferent de zone, va trebui sa selectati manual, din setarile telefonului, profilul de roaming aferent retelei, fie activarea sa separata prin bifarea optiunii aferente.

O alta modalitate mai este accesarea meniului, selectati aplicatia SIM (sau Instrumente SIM) – Change IMSI – iar aici, in functie de circumstante, va trebui sa alegeti intre doua optiuni: National sau Roaming. Daca in tara in care va aflati operatorul de telefonie are parteneriat cu alte companii, puteti alege fara griji profilul de tip National. Altminteri, selectati profilul Roaming.

In unele tari se prea poate sa nu fii nevoit sa faci vreo modificare manuala (precum cea mentionata anterior cu IMSI). In zonele teritoriale respective exista parteneri iar profilul roamingului ramane acelasi cu cel din tara noastra, fara modificari semnificative. Printre firmele partenere, putem enumera:

Italia: TIM

Germania: O2

Spania: Telefonica Moviles (Movistar), Xfera Moviles

Regatul Unit: O2

Irlanda: Meteor (EIR)

Grecia: Wind (Telestet)

Austria: H3G, Mobilkom (A1)

Belgia: Telenet (KPN), Proximus

Bulgaria: Bulgarian Telecom (fosta Vivacom si fosta BTC), MobilTel AD (M-TEL GSM BG)

Cehia: O2

Elvetia: Sunrise

Portugalia: MEO (TMN)

Suedia: Telia Mobile

Canada: Bell Mobility, Telus

Moldova: Orange

Turcia: Turkcell

Daca intampinati probleme cu roamingul in oricare dintre retelele mentionate anterior, fie daca aveti vreo intrebare, ne puteti lasa un comentariu si vom incerca, in limita timpului disponibil, sa va ajutam. Suntem constienti de dificultatea pe care o intampinati, de aceea va oferim toate informatiile de care aveti nevoie, precum cele din cadrul acestui articol.