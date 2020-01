Tutorial de Google Analytics: 7 setări esențiale Pt. 1

Ți-ai instalat de curând Google Analytics și te-ai pierdut în jungla de metrici din dashboard? Nu ești singur. Descoperă în acest articol cele mai utile setări inițiale pe care le poți face în Analytics pentru a obține date cu adevărat relevante.

Dar, mai întâi, de ce ar trebui să înveți să configurezi Google Analytics?

1. Vezi datele în detaliu

Google Analytics nu este un instrument tip plug and play.

El funcționează încă de la instalare, e adevărat, însă datele pe care le poți accesa în acest stadiu sunt generice și nu te prea ajută să înțelegi fenomenele care au loc pe proprietatea ta online.

E ca și cum ai privi Luna printr-un ochean în loc să folosești un telescop. Este nevoie să mergi mai în detaliu și să îți “mapezi” porțiunile de trafic despre care vrei să afli mai multe.

2. Pui accent pe insighturile care te interesează

Analytics-ul nu poate fi cu adevărat util decât în momentul în care îl “dresezi” puțin, adaptându-l necesităților tale.

Dacă s-ar limita la o configurație standard pentru toți utilizatorii, i-ar fi imposibil să ofere date de trafic și insighturi cu acuratețea cu care o face.

Prin setările de bază, “faci cunoștință” platformei Google Analytics cu site-ul tău/aplicația ta, îi transmiți ce conversii este bine să urmărească și cum să agrege datele.

3. Ai soluții “la cheie”

Odată ce configurezi Google Analytics pentru tine sau pentru clienții tăi, ai câștigat acces la resurse imense de inteligență de business care se pot folosi ani la rând.

Aceasta se poate face relativ simplu, prin câteva configurări de bază pe care le vei găsi în cadrul acestui tutorial.

Înainte de a trece la fapte, este important de menționat că orice personalizare pe care o faci în Google Analytics trebuie să fie în conformitate cu obiectivele tale de marketing și, implicit, cu cele de business.

Reflectează, pune pe hârtie câteva scenarii concrete pe care îți dorești să le afli de la Google Analytics și definește-ți prioritățile.

Câteva întrebări ajutătoare:

→ Există secțiuni importante din site pe care dorești să le urmărești individual în Analytics? Stabilește care sunt aceste secțiuni (ex. blogul, site-ul de HR etc.) și creează-ți views (vizualizări) dedicate lor în GA.

→ Ai funcție de căutare în site și vrei să afli ce termeni introduc vizitatorii acolo? Configurează funcția Site Search din Analytics.

→ Vrei să urmărești îndeaproape performanța promovării tale, prin câteva acțiuni-cheie (conversii) de pe site? Creează-ți Goals și urmărește rata de conversie în raport cu ele. [tutorial – în curând]

→ Faci e-commerce și vrei să măsori valoarea conversiilor înregistrate pe site din diverse surse de trafic? Activează-ți funcțiile dedicate pentru Ecommerce din Google Analytics. [tutorial – în curând]

→ Te promovezi prin Google Adwords? Leagă Google Analytics de contul tău de AdWords pentru o mai bună măsurare a rezultatelor din campanii. [tutorial – în curând]

Configurările de bază în Google Analytics despre care vom vorbi sunt, așadar:

Partea I:

Views Site Search Filtru de office IP

Partea a II-a:

Segmente Goals & conversii Ecommerce Conectarea la Google AdWords și Google Webmaster Tools

Aceste setări pot fi ușor tehnice pe alocuri, așadar înarmează-te cu puțină răbdare și, eventual, cu contactul unui web developer care să-ți vină în ajutor la partea de cod, dacă este nevoie.

Note:

* Tutorialul de față se bazează pe versiunea în limba engleză a Google Analytics.

** Google Analytics suportă actualizări periodice de interfață, așadar se poate întâmpla ca termenii și structurile să se modifice. Facem tot posibilul pentru a actualiza acest articol ori de câte ori este necesar.

*** Majoritatea instrucțiunilor de mai jos presupun ca utilizatorul care le urmează să aibă cel puțin nivelul Edit de acces la contul Google Analytics.

1. Views

Sectorul Views (Vizualizări de raportare) din panoul de administrare Google Analytics îți permite să studiezi separat datele provenind din diverse secțiuni ale site-ului sau aplicației tale. Această zonă este utilă atunci când vrei să urmărești defalcat traficul de pe:

subdomenii (ex.: blog.siteultau.ro ), sau

), sau subfoldere (ex.: siteultau.ro/blog).

(Dacă tot nu ești sigur ce înseamnă Views și unde se află ele în Analytics, găsești explicația în acest articol.)

Poți crea până la 25 de Views distincte pentru fiecare proprietate pe care o administrezi în Analytics (domeniu de site sau aplicație mobilă). Implicit, fiecare proprietate conține un View de bază, numit All Website Data sau All Mobile App Data.

Cum setezi un View nou în Google Analytics?

Asigură-te că ai acces de editare în cont. Accesează Google Analytics. Intră în secțiunea Admin (rotița dințată din stânga jos). Selectează contul și proprietatea la care vrei să adaugi acel View. În coloana View, vei găsi un meniu care conține acel element implicit, All Website Data sau All Mobile App Data. Click pe meniu și selectează Create new view. Selectează una dintre cele două opțiuni de tracking disponibile, Website sau Mobile app, în funcție de ceea ce dorești să urmărești. Stabilește numele vizualizării – Reporting View Name. Asigură-te că numele este relevant pentru ceea ce conține acel View și că este scurt și recognoscibil. Exemple: Blog, Site HR, Shop. Setează Reporting Time Zone (fusul orar pe care te afli). Click pe Create View.

9. Întoarce-te în panoul Admin, coloana View, și intră pe secțiunea View Settings.

10. La câmpul Website’s URL, completează adresa de bază a secțiunii pe care dorești să o urmărești prin acel View, de exemplu blog.siteultau.ro sau siteultau.ro/blog, fără alte prelungiri. Selectează una dintre cele două opțiuni: http://, respectiv https:// în față.

11. În majoritatea cazurilor, vei dori să bifezi căsuța Exclude all hits from known bots and spiders.

12. Completează restul setărilor care sunt relevante pentru tine. Niciuna dintre ele nu este obligatorie.

13. Click Save.

De acum înainte, vei regăsi View-ul pe care tocmai l-ai creat în lista corespunzătoare proprietății tale și vei putea să îl selectezi fie din panoul Admin, fie din dashboard-ul de raportare, meniul din stânga sus.

2. Site Search

Este util să afli ce idei caută vizitatorii în cadrul site-ului tău, pentru că din aceasta îți poți da seama care sunt necesitățile publicului și poți lua decizii de conținut pentru viitor.

Opțiunea de Site Search din Google Analytics îți oferă o listă cu termenii introduși în motorul de căutare intern al site-ului tău.

Această opțiune trebuie setată la nivelul fiecărui View unde îți dorești să apară rapoarte despre căutările utilizatorilor pe site.

Cum să configurezi rapoartele de Site Search în Google Analytics?

În secțiunea Admin, localizează View-ul în cadrul căruia vrei să activezi Site Search. Click pe View Settings. La rubrica Site Search Settings, mută selectorul de Site Search Tracking pe poziția ON. La câmpul Query parameter, introdu parametrul sau parametrii de căutare (până la 5, separați prin virgulă), exact așa cum apar în cadrul motorului de căutare intern de pe site, pentru ca Analytics să identifice momentul în care are loc o căutare pe site.Exemplu: termen, căutare, search sau doar t, c, s.

Cum găsești acest parametru (sau acești parametri)? Realizezi o căutare în căsuța de search de pe site și te uiți la URL-ul care rezultă după ce ai dat click pe Caută (sau Enter).

El va arăta într-un mod similar cu http://www.example.com/search_results.php?q=keyword, unde q este parametrul de căutare.

De obicei, structura URL-ului conține semnele ? și =, iar ceea ce se află între ele este parametrul. Poți afla mai multe despre acești parametri de aici.

4. Dacă nu vrei ca parametrul să îți apară, vizual, în rapoarte, atunci bifează căsuța Strip query parameters out of URL.

Selectorul de Site search categories trebuie mutat pe poziția ON doar dacă ai pe site funcționalitatea de a rafina căutările utilizatorilor, adică după un prim termen de căutare introdus să li se ofere un set de categorii în cadrul cărora să caute mai departe.Dacă lași acest selector pe poziția OFF, ai încheiat pașii – click Save. Dacă ai categorii de căutare rafinată pe site, va trebui să completezi câmpul de Category parameter cu parametrii de căutare corespunzători categoriilor, similar cu modul în care ai procedat mai sus la Query parameter.Apoi click Save.

Vei găsi rapoartele de Site Search în Google Analytics, la View-ul în care le-ai activat, secțiunea Behavior > Site Search.

3. Filtru de office IP

Funcția de bază a Google Analytics este de a urmări modul în care vizitatorii externi și utilizatorii neutri interacționează cu proprietatea ta online.

Echipa care lucrează la un site sau aplicație, în mod natural, realizează multe vizite pe acel site sau în aplicație în mod frecvent.

Or, aceste vizite interne poluează rapoartele de trafic; în cazul proprietăților aflate la început, care nu au un volum mare de vizite, traficul intern poate ocupa în mod nepotrivit un procent mare din traficul total înregistrat de Google Analytics.

Pentru a elimina vizitele interne din rapoartele de trafic, este indicat să creezi un filtru de excludere pe adresa IP a echipei. Pentru aceasta, trebuie ca mai întâi să afli adresa (sau gama de adrese) IP ale biroului vostru – fă o căutare pe Google după “my IP address”.

Apoi, procedează în modul următor:

În secțiunea Admin, localizează View-ul în cadrul căruia vrei să pui filtrul de excludere a IP-ului intern. Click Filters. Click butonul roșu +Add filter. Denumește filtrul într-un mod sugestiv, de exemplu Exclude office IP. La selectorul Filter Type, folosește opțiunea Predefined. Click pe meniul Select filter type și alege Exclude. Click pe Select source or destination și alege traffic from the IP addresses. La rubrica Select expression, introdu valoarea potrivită în funcție de următoarele scenarii:

Pentru a exclude o singură adresă IP: Select expression > that are equal to > introdu o singură adresă IP, cea a biroului tău.

> > introdu o singură adresă IP, cea a biroului tău. Pentru a exclude multiple adrese IP pe o anumită rază: Select expression > that begin with > introdu partea inițială a setului de adrese IP.

> > introdu partea inițială a setului de adrese IP. Pentru a utiliza filtre complexe, la selectorul Filter Type , selectează Custom și vei putea (dacă ești web developer) să utilizezi regex.

, selectează și vei putea (dacă ești web developer) să utilizezi regex. Click Save.

În partea a II-a a acestui articol, vei afla cum se pot face setări Google Analytics care să îți configureze rapoartele de conversie și e-commerce, precum și modul în care poți afla insighturi combinate Google AdWords – Google Analytics – Webmaster Tools.