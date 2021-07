Twitter începe să testeze butonul „Nu-mi place”

Unele platforme adaugă un buton de unlike langa butonul like pe aproape fiecare platformă de socializare. După Youtube și Reddit, Twitter se poate alătura și acestor platforme.

Unii utilizatori iOS au declarat recent că au văzut o nouă opțiune în aplicația Twitter, altele decât like, să comenteze și să redistribuie. Noua opțiune are o pictograma cu o sageata in sus sau in jos. Când s-a întâmplat, utilizatorii au început să comenteze despre noua funcție. De asemenea, Twitter nu a ezitat să facă o declarație cu privire la această problemă.

Opțiunea adăugată recent permite utilizatorilor să nu le placă răspunsurile la tweet-uri. Numărul de antipatii pentru tweets nu poate fi vizualizat de utilizatori sau de autorul tweet-ului original.

De asemenea, Twitter a declarat că opțiunea de a nu-i plăcea îi va permite lui Twitter să înțeleagă ceea ce este important sau neimportant în conversația între comunități. Nu este clar dacă caracteristica din faza de testare va satisface utilizatorul general, dar deocamdată este disponibilă numai pentru utilizatorii selectați de iOS.