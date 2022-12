Twitter a suspendat conturile mai multor jurnaliști care au publicat știri despre Elon Musk și care l-au criticat pe Elon Musk și platforma sa. Printre jurnaliștii ale căror conturi au fost suspendate se numără cei angajați de companii precum CNN, The Washington Post și The New York Times.

Jurnaliștii a căror activitate a fost suspendată

Donie O’Sullivan, de la CNN, împărtășise recent un link către un interviu pe care l-a realizat cu Jack Sweeney, proprietarul contului suspendat ElonJet. Drew Harwell, de la The Washington Post, scrisese pe Twitter despre suspendarea contului de Twitter al lui Mastodon. Ryan Mac, de la The New York Times, evaluase modificările politicii Twitter legate de ElonJet. Iar Matt Binder, de la Mashable, își exprimase suspiciunea cu privire la afirmația lui Musk potrivit căreia „eu și fiul meu suntem urmăriți”.

Twitter respinge criticile aduse lui Elon Musk

Majoritatea jurnaliștilor de pe această listă lungă au avut un lucru în comun: au relatat sau au împărtășit știri legate de interdicțiile ElonJet și Mastodon. S-ar putea argumenta că a fost o mișcare inconsecventă din partea lui Musk, care s-a identificat recent ca fiind un susținător al libertății absolute de exprimare, să închidă conturile care îl criticau după ce anterior redeschise accesul conturilor care fuseseră anterior blocate.

Twitter nu a făcut o declarație oficială cu privire la suspendarea conturilor jurnaliștilor care l-au criticat pe Elon Musk. În lipsa unei echipe oficiale de comunicare, Musk însuși și-a asumat rolul de purtător de cuvânt. Într-o postare pe contul său de Twitter, Musk a declarat că jurnaliștii au primit o interdicție de 7 zile pentru că au susținut conturi care au împărtășit online informațiile sale personale și că decizia a fost luată în conformitate cu noile reguli ale platformei.