Ubisoft promite modul offline pentru The Crew 2 până la sfârșitul anului 2025

Fanii jocurilor de curse au primit în sfârșit o veste mult așteptată: Ubisoft a confirmat că The Crew 2 va beneficia de un mod offline până la sfârșitul anului 2025. După ani de cereri din partea comunității și o serie de controverse legate de gestionarea seriei, compania franceză pare să facă un pas în direcția corectă. Totuși, entuziasmul este temperat de un trecut care ridică semne de întrebare.

Noul mod offline va fi unul hibrid, oferind jucătorilor libertatea de a trece de la sesiunile online la cele offline fără bătăi de cap. Ubisoft plănuiește să testeze această funcționalitate începând cu 30 aprilie 2025, dar nu toți vor avea acces imediat. Testele inițiale vor fi rezervate unui grup restrâns de jucători de pe PC, aleși pe baza configurației sistemelor lor și a implicării în comunitate. Cei de pe console vor trebui să mai aștepte, fără o dată clară anunțată încă. E un început promițător, dar ritmul lent al implementării ar putea nemulțumi pe cei care așteaptă de mult această schimbare.

Povestea seriei The Crew nu a fost lipsită de turbulențe. În 2023, Ubisoft a stârnit furia multor fani când a decis să închidă serverele primului joc din serie, The Crew, lăsându-i pe jucători fără acces la un titlu pentru care plătiseră. Decizia a dus la o bătălie legală încă în desfășurare, în care compania a susținut că jucătorii nu ar fi trebuit să presupună că „dețin” jocul. E o poziție care a scandalizat comunitatea și a ridicat întrebări despre cât de mult respectă Ubisoft drepturile consumatorilor săi. În acest context, promisiunea unui mod offline pentru The Crew 2 sună mai degrabă ca o încercare de a repara o reputație șifonată decât ca un gest de bunăvoință.

Pentru jucătorii din România, vestea ar putea trezi un interes moderat. The Crew 2, lansat în 2018, nu mai e tocmai în centrul atenției, dar un mod offline ar putea convinge câțiva fani să-i dea o nouă șansă. Dacă jocul ar fi disponibil pe piața locală, prețul său s-ar situa undeva la 200 de lei, echivalentul a circa 40 de euro – o sumă decentă pentru un titlu care încă oferă ore bune de distracție. Totuși, în lipsa unor detalii despre disponibilitatea regională, rămâne doar o speculație.

Situația nu e fără precedent. În 2020, EA Sports a trecut printr-un episod similar, adăugând un mod offline pentru FIFA 20 după ce închisese serverele pentru FIFA 18, în urma plângerilor masive ale jucătorilor. Pare că industria începe să înțeleagă, cu pași mici, că accesul permanent la conținut plătit nu e un moft, ci o așteptare legitimă. Rămâne de văzut dacă Ubisoft va învăța din propriile greșeli sau dacă promisiunea din 2025 va fi doar un alt capitol dintr-o poveste cu final dezamăgitor.

Pe hârtie, anunțul sună bine: un mod offline care să salveze The Crew 2 de soarta predecesorului său. Dar, având în vedere istoricul companiei, scepticismul e justificat. Până la sfârșitul lui 2025, Ubisoft are timp să demonstreze că e mai mult decât vorbe goale. Între timp, jucătorii – inclusiv cei din România – vor privi cu un ochi curios și unul critic această promisiune care, deocamdată, atârnă în aer.