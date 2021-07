Ubisoft va prezenta astăzi noul joc Tom Clancy

Jocurile inspirate din romanele celebrului scriitor Tom Clancy continuă să vină. Deși nu se știe în ce serie va fi noul joc, este probabil să fie în universul Splinter Cell sau The Division.

Captând un public numeros cu seriile The Division și Rainbow Six, Ubisoft continuă să extindă universul Tom Clancy. Ubisoft a anunțat că va anunța noul joc Tom Clancy astăzi la ora 21.00, ora Romaniei.

Ubisoft nu a furnizat informații despre ce joc va fi promovat, dar este foarte probabil ca jocul care va fi introdus să fie The Division: Heartland. The Division: Heartland este un joc cunoscut în general pentru scurgerile sale. În ultimele luni, jocul, care a avut o mică demonstrație testată, a fost scurs de testeri. După scurgeri, Ubisoft a anunțat Heartland. Heartland va fi un joc MMO stabilit în universul The Division.

Jocul care urmează să fie lansat poate fi FPS

Desigur, s-ar putea să vedem și un joc Splinter Cell în seara asta în loc de Heartland . Fanii așteaptă de mult timp un joc Splinter Cell. Conform știrilor IGN , jocul care va fi introdus în această seară nu va fi Rainbow Six Extraction sau The Division: Heartland și va fi un joc FPS diferit. Faptul că jocul care va fi introdus este FPS crește posibilitatea de a introduce jocul cu numele de cod BattleCat scurs anterior. Se așteaptă ca BattleCat să aparțină genului FPS online și să adune jocurile Tom Clancy sub un singur acoperiș. Dar, probabil, în loc de BattleCat, vom vedea un nou joc Splinter Cell în stil FPS.

Puteti urmari prezentarea la ora 21:00 prin live-ul de mai jos.