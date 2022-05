Umbrella Academy primeşte trailerul sezonului 3

Netflix a dezvăluit trailerul celui de-al treilea sezon al Umbrella Academy, care sosește pe platformă pe 22 iunie.

Trailerul este plin de acțiune și ne oferă o idee despre ce ne putem aștepta de la noile episoade Umbrella Academy. Încă o dată, familia Hargreaves are misiunea de a preveni sfârșitul lumii.

Prinsă într-o linie temporală alternativă, familia Hargreaves a provocat un paradox al timpului care amenință întreaga umanitate. De parcă nu ar fi de ajuns, va trebui să se confrunte și cu membrii Academiei Sparrow, omologii lor în această cronologie nouă și și mai bizară.

The Umbrella Academy este inspirată din benzile desenate cu același nume, semnate de Gerard Way, cunoscut și ca solistul trupei My Chemical Romance. Benzile desenate au fost ilustrate de Gabriel Bá și au deja patru volume.