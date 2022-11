Un nou film transformă clasicul personaj Disney, Bambi, într-unul de groază care devine o „mașină de ucis”

Filmul atemporal de la Disney, Bambi, este reinventat ca un film de groază numit Bambi: The Reckoning. Acest proiect este realizat de aceeași echipă care a lansat Winnie The Pooh: Blood And Honey, care va avea premiera în cinematografele din Statele Unite la începutul anului viitor. Acel film special a devenit posibil după ce Winnie the Pooh a devenit proprietate publică la începutul anului, ceea ce înseamnă că oricine poate folosi personajul fără să se îngrijoreze de încălcarea legilor privind drepturile de autor.

Reclama

Studiourile ITN și Jagged Edged Productions fac echipă pentru a crea o nouă versiune sângeroasă a clasicului Bambi, în regia lui Scott Jeffrey. Rhys Frake-Waterfield, care a regizat Blood And Honey, va lucra și el la acest film. Potrivit Digital Spy, filmările sunt programate să înceapă la începutul anului 2023.

„Filmul va fi o repovestire incredibil de întunecată a poveștii din 1923 pe care o cunoaștem și o iubim cu toții”, a declarat Jeffrey. „Găsind inspirație din designul folosit în filmul The Ritual de la Netflix, Bambi va fi o mașină de ucis vicioasă care pândește în sălbăticie. Pregătiți-vă… !”

Adaptarea atemporală a lui Bambi de la Disney a ajuns pentru prima dată în cinematografe în 1942. Aceasta s-a bazat pe romanul austriac din 1923, Bambi: O viață în pădure. Cu toate acestea, după cum relatează Collider, Jeffrey nu are voie să folosească niciunul dintre elementele iconice ale Disney în propriile personaje – inclusiv prototipul foarte ușor de recunoscut al lui Bambi. În consecință, este imposibil de prezis cum va arăta versiunea lui Jeffrey a lui Bambi.