Dupa X50 si stabilizarea optica, ce ar putea sa propuna Vivo?

Este un proiect de tehnologie noua la care Vivo lucreaza de mai multa vreme, in totala discretie conform propriilor sale declaratii. In cadrul unui comunicat oficial, Vivo tocmai a vorbit despre planurile unui senzor menit sa depaseasca limitele tehnologiei, in special a camerelor foto. Inca o noutate pentru constructorul Vivo, dupa ce si-a anuntat deja intentia de a propune aparate a caror parte dorsala isi schimba culoarea.

Vivo declara ca aceasta tehnologie va duce fotosensibiliatatea smartphone-urilor la un alt nivel, capturand imagini precise si clare, in conditii diverse de lumina nefavorabila. Vivo a inovat anul acesta enorm, incepand cu modelul sau X50 cu o camera de stabilizare optica.

Pe larg, tehnologia in chestiune ar folosi un senzor RGBW (rosu, verde,albastru, alb), al carei sensibilitate ar fi cu 160% mai puternica decat un senzor RGGB (rosu,verde, verde,albastru) si cu 15% mai eficienta decat un senzor RYYB (rosu, galben, galben,albastru),folositi in special de Huawei in cautarea aceleiasi sensibilitati crescute.

Vivo nu a publicat inca nicio poza care sa ilustreze aceasta noua tehnologie insa este important sa tratam aceste informaii cu prudenta pentru moment pana cand vom primi noi infomatii. Revenim in curand.