Un raport calitate/pret imbatabil pentru Poco F2 Pro la 388 euro

Poco incepe sa se faca din ce in ce mai remarcat pe piata smartphone-urilor mai ales in ceea ce priveste raportul calitate/pret, aproape de neegalat. Acest Poco F2 este un flasgship killer si este propus la un pret de 338 euro in loc de 549 de euro.

Poco nu este inca un nume cunoscut pe piata telefoanelor inteligente insa ultimele modele scoase pe piata “risca” sa fie pe placul multora. Pocco F2 Pro este echipat cu un Snapdragon 865, cuplat la 6 GB memorie vie si o compatibilitate 5G. Pretul este excelent, doar 348 de euro pe Rakuten in loc de 549.

Pe scurt:

– un ecran excelent;

– puterea unui Snapdragon 865;

– un smartphone deja pregatit pentru 5G;

Xiaomi Poco F2 Pro este disponibil la un pret de 388 de euro pe Rakuten in loc de 549, pretul intreg, pe Rakuten in versiunea de 6 GB memorie vie si 128 GB stocare interna pe variantele de culori albastru, alb sau gri.

Designul lui Poco F2 Pro nu este foarte original insa este destul de reusit cu toate acestea. Regasim in partea din spate o carcasa din sticla cu reflexii frumoase si un ecran aproape borderless si fara perforatie deoarece aparatul foto frontal este retractabil exact ca si in cazul lui OnePlus 7 Pro sau Xiaomi Mi 9T.