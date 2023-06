Una dintre situatiile in care ai cea mai mare nevoie de ajutorul unui avocat de Drept Fiscal din Timisoara

Daca detii o firma sau daca desfasori operatiuni financiare complexe, cu siguranta ai nevoie de ajutorul pe care ti-l poate oferi un avocat de Drept Fiscal din Timisoara. Exista mai multe imprejurari in care doar experienta si cunostintele unui profesionist in domeniu te pot ajuta sa gasesti cele mai bune solutii. O astfel de situatie este reprezentata de controlul sau inspectia fiscala.

Ce este inspectia fiscala?

Cunoscuta si sub denumirea de control fiscal, aceasta activitate presupune verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, a corectitudinii si exactitatii indeplinirii sarcinilor in legatura cu stabilirea obligatiilor fiscale de catre contribuabil, precum si a respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile. Dupa caz, in timpul inspectiei, se pot verifica sau stabili si bazele de impozitare, precum si alte aspecte.

Un avocat Drept Fiscal Timisoara te va ajuta sa faci diferenta intre cele doua forme pe care le poate lua un control: general sau partial si sa te pregatesti in consecinta.

Concret, o inspectie generala reprezinta activitatea de verificare a modului de indeplinire a tuturor obligatiilor fiscale si a altor obligatii prevazute de legislatia fiscala si contabila ce revin unui contribuabil/platitor, pentru o perioada de timp determinata.

Pe de alta parte, o inspectie partiala reprezinta activitatea de verificare a modului de indeplinire a uneia sau mai multor obligatii, precum si a altor obligatii prevazute de legislatia fiscala si contabila.

Diferitele metode de control

Un avocat de Drept Fiscal din Timisoara iti va oferi sprijinul de care ai nevoie, tinand cont de metodele de control pentru care opteaza reprezentantii autoritatilor. Din acest punct de vedere, sunt posibile trei variante:

o inspectie prin sondaj. Aceasta consta in activitatea de verificare selectiva a perioadelor impozabile, documentelor si operatiunilor semnificative care stau la baza modului de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale.

o inspectie exhaustiva. Aceasta consta in activitatea de verificare a tuturor perioadelor impozabile, precum si a documentelor si operatiunilor semnificative care stau la baza modului de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale.

o inspectie electronica. Aceasta presupune activitatea de verificare a contabilitatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediu electronic, utilizand metode de analiza, evaluare si testare asistate de instrumente informatice specializate.

In ce consta ajutorul oferit de un avocat de Drept Fiscal din Timisoara?

Daca faci obiectul unui control fiscal, un specialist in domeniu iti poate oferi o gama variata de servicii juridice, dupa cum urmeaza:

consultanta fiscala si financiara in relatia cu Garda Financiara si cu Administratia Financiara Teritoriala;

asistenta juridica la controalele efectuate cu ocazia rambursarii TVA sau in orice alte imprejurari;

redactarea unor opinii juridice si obiectiuni la procesele verbale de control;

reprezentare in fata autoritatilor fiscale, in cazul contestatiilor privind actele de impunere.

Prin urmare, o inspectie fiscala, fie ca este generala sau partiala, desfasurata prin sondaj, exhaustiv sau electronic, nu trebuie sa reprezinte un motiv de teama sau stres. In cazul in care vei apela la ajutorul unui avocat de Drept Fiscal din Timisoara cu experienta in domeniu, vei sti cum sa reactionezi in fiecare situatie, pentru a-ti dovedi corectitudinea!