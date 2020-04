Huawei P40 Lite E este un telefon foarte aratos ce a fost lansat pe data de 12 martie 2020, acesta este un telefon de buget ce il putem gasi in oferta eMAG, EvoMag si cel.ro la un pret de pornire de 800 de lei.

Acest telefon vine dupa ce Huawei a lansat si P40 Lite, varianta cu 4 camere care are un hardware mai bun, dar si un pret mai mare. Astazi facem un unboxing al telefonului P40 Lite E.

Prima oara dupa ce deschidem cutia vom vedea acest telefon, il vom da un pic la o parte si trecem peste accesoriile pe care le avem aici, observam un manual pe care nu il citeste nimeni, o cheie pentru sim si card micro sd.

Mai departe avem un cablu USB 2.0, din pacate datorita faptului ca acest cablu nu este usb tipe C, nu vom avea incarcare rapida, deci standard. Tindand cont ca suntem in 2020, cred ca puteam avea parte de un USB C, totusi sa nu uitam pretul telefonului, si alte detalii hardware care vor compensa cu acest lucru.

Incarcatorul, este unul de 10W cu 2 amperi, deci incarcare standard in cam 2 ore, 2 ore jumate, tindand cont ca bateria acestui smartphone este de 4000 mah.

Acum trecem la vedeta zilei, telefonul acesta arata foarte bine, cel putin pe culoarea Aurora blue, varianta pe care o avem astazi in teste, desigur telefonul mai vine intr-o varianta, este vorba de varianta pe negru.

Dimensiunea telefonului este de 6.39 inch, cu o rezolutie de 720×1560 Pixeli

Ecranul este unul IPS LCD, cu un processor HIsilicon Kirin 710S octa core, acesta vine cu 4GB Ram si 64 GB stocare interna, ce poate fi marita pana la 512 GB printr-un card mcirosd.

Bateria este una de 4000 mah si sistemul de operare pe hartie scrie ca ar trebui sa avem un Android 9 cu EMUI 9, totusi eu am primit Android 10, probabil si voi veti primi la fel.

Din pacate nu avem serviciile Google asa ca ne vom baza pe AppGallery, magazinul de aplicatii de la Huawei care vine zilnic cu aplicatii noi si care in curand va concura cu celelalte aplicatii de la Apple si de la Google, am citit recent ca Huawei vrea sa aduca serviciile Google direct in AppGallery, un lucru foarte bine gandit.

Ne intoarcem la design si vedem in partea inferioara a ecranului un jack de 3.5 milimetri, un difuzor si un microfon, de asemenea in partea superioara avem si un microfon ce are rolul de a reduce zgomotul de fundal. Pe partea din spate avem un cititor de amprente ce este capabil sa deblocheze telefon foarte rapid.

Trecem la camere, pe spate avem o configuratie de 3 camere, 48mp wide, 8mp ultrawide si 2, senzor de adancime.

Pe partea din fata avem o camera selfie de 8mp. Ambele configuratii de camere, atat cea principala cat si cea selfie sunt capabile sa filmeze 1080p la 30fps, slabut din punctul nostru de vedere.

Telefonul mai are wifi, bluethoot 5 si GPS, dar si alte functii ce au mai toate telefoanele, deci nimic nou.

Cam acesta este telefonul, noua ne place iar pretul este atractiv, in scurt timp facem si un review text ce va fi publicat pe site-ul geeki.ro. Multumim de vizionare!