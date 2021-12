Uncharted 4, cel mai recent joc din populara serie de jocuri Uncharted, publicat de Sony Interactive Entertainment și dezvoltat de Naughty Dog, și pachetul independent de suplimente The Lost Legacy , după cum știți, au fost anunțate sub numele Uncharted: The Legacy of Thieves Collection în ultimele luni. Acum este deschisă si pe pagina Steam a jocului.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Odată cu deschiderea paginii Steam a jocului, au apărut câteva detalii. Vedem expresia 2022 ca dată de lansare a jocului, care va fi lansat cel mai probabil la începutul lui 2022. Filmul lui Uncharted va fi lansat pe 18 februarie, așa că nu vor dori să rateze acea dată prea mult.

Pagina Steam a jocului o poti vedea de aici. Din păcate, pe pagina Steam, nu au fost distribuite detalii despre caracteristicile tehnice ale jocului pe PC, în afară de detaliile poveștii . Dar aceste detalii vor veni în curând.