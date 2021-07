Unde gasesc mesajele sterse din telefon – Accidente se pot intampla oricand atunci cand folosesti un telefon mobil smart. Cea mai frecventa problema pe care o intampina utilizatorii este stergerea din greseala a unor mesaje text si imposibilitatea, aparenta, de recuperare a acestora. Mesajele text sunt trimise de regula printr-un centru de mesaje alocat fiecarui operator, dupa ce au fost concepute si a fost apasat butonul Trimite. Din acel moment un server va gestiona livrarea lor catre destinatar. Ele vor ramane in telefon atat timp cat nu le stergem noi manual sau nu trec cele 30 de zile prestabilite pentru golirea folderelor cu mesaje vechi stocate periodic.

Daca te-ai trezit din senin ca ai Mesaje sterse din telefon si vrei sa le recuperezi ai un dusman foarte mare si periculos: timpul. Daca e vorba de sistemele de operare Android, mesajul poate sa fie recuperat doar cat portiunea din memorie in care exista nu este rescrisa. Cu cat astepti mai mult, cu atat sansele sa apara o rescriere cresc.

Cum se recupereaza rapid orice Mesaje sterse din telefon

Odata ce ai realizat ca ai Mesaje sterse din telefon si chiar vrei sa le recuperezi nu mai trimite altele prin SMS. Cand se sterg niste mesaje nu se sterg de fapt dintr-odata, se sterge doar spatiul unde erau stocate si e marcat ca fiind liber pentru a putea „pune” acolo alte date importante. E bine sa verifici cu atentie cate Mesaje sterse din telefon ai si sa incepi cu lucruri simple. De pilda, poti sa discuti cu persoana careia i-ai trimis mesajele si sa ceri sa ti le trimita inapoi, sa copieze sau sa retrimita, redirectioneze continutul lor.

Insa cea mai buna metoda ramane cea in care facem un backup periodic pe Android prin Google si serviciul sau Google Drive. Ca sa activam un backup inclusiv pentru mesaje scrise SMS intram in Setari, Backup si avem grija sa ajungem la ultimul camp, SMS. Acolo sunt stocate SMS-urile cat timp serviciul e activ. Daca ai Mesaje sterse din telefon sau resetezi telefonul, ai o eroare si mergi cu el in service, se rescrie OS-ul poti sa dai un Restore si sa alegi Google pentru a se ocupa de procesul de restore si vei avea iarasi toate mesajele tale. Momentan nu ai backup de la Google si pentru MMS-uri.

Pe alte sisteme de operare ati putea folosi aplicatii dedicate din Store-uri, care permit un backup si un restore inclusiv pentru SMS-uri. Se pot migra si toate SMS-urile cand schimbam telefoanele foarte usor tot cu aceste aplicatii inteligente si gratuite de multe ori. De preferat sa avem backup automat permanent sau sa nu uitam sa facem backup manual foarte des. Datele le vom salva pe un card SD sau pe un stick USB ca sa nu depindem mereu de telefon.

Se mai pot restaura mesajele text sterge din calculator cu Android Data Recovery. Se activeaza in telefon, din modul dezvoltator USB Debugging, se conecteaza telefonul la calculator cu un cablu de date original, selectam Mesaje, Next, Instalam aplicatia FonePaw pe telefon, ii permitem sa citeasca mesajele si dam un Scan authorized files. Dam click pe ce mesaje text vrem sa restauram si un Restore va finaliza tot procesul. Se pot exporta mesajele text usor tot cu astfel de aplicatii prin care putem face un backup si un restore foarte simplu la mesajele noastre.

Poti sa faci backup la mesajele text si cu G Cloud Backup daca doresti, ea iti asigura backup automat realizat la intervale regulate. Oricand vrei sa ai acces la versiuni mai vechi ale mesajelor sau la mesaje deja sterse, dar existente in backup doar accesezi aplicatia si le vezi instantaneu.