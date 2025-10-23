Durerea de dinți nu alege momentul. Poate apărea în weekend, noaptea târziu sau în mijlocul unei zile aglomerate de lucru. Când durerea devine insuportabilă sau când un accident îți afectează dinții, ai nevoie de ajutor profesional rapid și eficient.

Urgențe Stomatologice în Sectorul 4: Ce trebuie să știi când ai nevoie de ajutor imediat

Ce constituie o urgență stomatologică?

Nu orice disconfort dentar necesită tratament de urgență. Însă următoarele situații necesită atenție medicală imediată:

Durerea acută și persistentă

Când durerea de dinți devine severă și nu răspunde la analgezice obișnuite, este semn că infecția sau inflamația a progresat. Amânarea tratamentului poate duce la complicații grave, inclusiv abcese care pot pune viața în pericol.

Traumatisme dentare

Dinte spart sau fracturat – expune nervul și poate cauza durere intensă

– expune nervul și poate cauza durere intensă Dinte dislocat sau avulsionat – necesită repoziționare rapidă pentru a salva dintele

– necesită repoziționare rapidă pentru a salva dintele Leziuni ale țesuturilor moi – sângerări abundente ale gingiilor, limbii sau buzelor

Infecții și abcese

Umflături faciale, febră, dificultăți la înghițire sau respirație sunt semne ale unei infecții grave care necesită tratament de urgență. Abcesele dentare netratate pot duce la septicemie.

Hemoragii post-extracție

Sângerarea care nu se oprește după 30-45 minute de la o extracție dentară necesită intervenție profesională imediată.

De ce timpul contează în urgențele stomatologice

Fiecare oră de întârziere în tratamentul unei urgențe dentare poate însemna:

Extinderea infecției la țesuturile vecine

Pierderea definitivă a unui dinte care putea fi salvat

Transformarea unei probleme simple într-un tratament complex și costisitor

Durere inutilă și risc de complicații sistemice

Urgențe Stomatologice la Dr. Saki Estetix – Sector 4

Disponibilitate și acces rapid

Clinica Dr. Saki Estetix din Șoseaua Berceni nr. 96, Sector 4, înțelege că urgențele nu țin cont de program. De aceea, oferim:

Programări de urgență în aceeași zi

Evaluare rapidă și tratament imediat

Echipă experimentată în gestionarea urgențelor

Dotări moderne pentru diagnostic precis

Ce tratăm în regim de urgență

1. Calmarea durerii acute

Drenaj de abcese

Tratamente de canal în urgență

Extracții când sunt absolut necesare

2. Traumatisme dentare

Reimplantarea dinților avulsionați

Stabilizarea dinților luxați

Reconstrucții provizorii pentru dinți fracturați

3. Infecții severe

Antibioterapie țintită

Drenaj chirurgical când este necesar

Monitorizare atentă a evoluției

4. Complicații post-tratament

Hemoragii post-extractionale

Alveolite

Reacții adverse la tratamente

Cum procedezi în caz de urgență

Pasul 1: Evaluează situația

Nu toate durerile dentare sunt urgențe reale. Însă dacă ai:

Durere severă care nu cedează la analgezice

Umflătură facială vizibilă

Febră asociată cu durere dentară

Traumatism cu pierdere de țesut dentar

Sună imediat la 031 9291

Pasul 2: Primele măsuri până ajungi la clinică

Pentru durere severă:

Clătiri cu apă sărată caldă

Analgezice conform prospectului

Comprese reci externe (nu direct pe dinte)

Pentru dinte avulsionat:

Recuperează dintele ținându-l doar de coroană

Clătește-l ușor cu lapte sau ser fiziologic

Păstrează-l în lapte sau salivă

Ajungi la clinică în maximum 30 minute

Pentru hemoragie:

Mușcă ferm o compresă sterilă timp de 30 minute

Evită clătirea gurii

Nu consuma alimente sau băuturi fierbinți

Pasul 3: La clinică

Echipa noastră va:

Evalua rapid situația Calma durerea ca prioritate Efectua radiografii pentru diagnostic precis Aplica tratamentul de urgență necesar Planifica împreună următorii pași

Prevenția – cea mai bună strategie

Multe urgențe stomatologice pot fi prevenite prin:

Controale regulate la 6 luni – problemele mici descoperite la timp nu devin urgențe

– problemele mici descoperite la timp nu devin urgențe Igienă orală corectă – periaj de 2 ori pe zi și folosirea aței dentare

– periaj de 2 ori pe zi și folosirea aței dentare Tratarea promptă a cariilor – o carie mică netratată poate duce la abces

– o carie mică netratată poate duce la abces Protecție în sporturi de contact – gutierele sportive previn traumatismele

De ce să alegi Dr. Saki Estetix pentru urgența ta

Experiență și profesionalism

Cu peste 10 ani de experiență în stomatologie, echipa noastră a gestionat mii de cazuri de urgență. Știm că dincolo de tratamentul tehnic, pacientul în urgență are nevoie de:

Empatie și înțelegere

Comunicare clară despre opțiuni

Tratament fără durere

Soluții pe termen lung, nu doar paliative

Tehnologie modernă

Radiografii digitale pentru diagnostic instant

pentru diagnostic instant Anestezie computerizată pentru confort maxim

pentru confort maxim Laser dentar pentru tratamente minim invazive

pentru tratamente minim invazive Microscop operator pentru precizie în tratamentele complexe

Locație accesibilă în Sector 4

Situat pe Șoseaua Berceni nr. 96, cabinetul nostru este ușor accesibil:

La 5 minute de stația de metrou

Parcare disponibilă

Acces facil din toate zonele Sectorului 4

Nu amâna când vine vorba de sănătatea ta

O urgență stomatologică netratată nu dispare de la sine. Dimpotrivă, se agravează și poate duce la:

Pierderea definitivă a dinților

Infecții sistemice grave

Costuri mult mai mari de tratament

Durere prelungită și inutilă

Contactează-ne acum

Urgențe stomatologice Sector 4 – Dr. Saki Estetix

? 031 9291 – Sună acum pentru programare de urgență

? Șoseaua Berceni nr. 96, Sector 4, București

? www.sakiestetix.ro

Nu lăsa durerea să îți controleze ziua. Suntem aici să te ajutăm rapid și profesional.